Nie żyje Lisa Marie Presley. Była córką króla rock'n'rolla

12 stycznia media obiegła niepokojąca informacja na temat stanu zdrowia Lisy Marii Presley. Jedyna córka Elvisa i Priscilli Presleyów miała mieć atak serca. Do domu artystki w Calabasas (położonego około 50 kilometrów na północny zachód od centrum Los Angeles) zostali wezwani medycy, którzy od razu przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Była żona Michaela Jacksona została przetransportowana do szpitala w pobliskim West Hills. Te doniesienia potwierdziła matka Lisy Marii Presley.

Lisa Marie Presley nie żyje. Przyczyna śmierci artystki

Kilka godzin później Priscilla Presley wydała oświadczenie, w którym poinformowała o śmierci córki. „Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością. Moja piękna Lisa Marie nie żyje. Zmarła w wieku 54 lat” – przekazała. Jak podaje nieoficjalnie magazyn „People”, wokalistka po zatrzymaniu akcji serca została wprowadzona w sztuczną śpiączkę i podłączona do aparatury podtrzymującej życie.

Kilka dni wcześniej Lisa Marie Presley oraz jej mama Priscilla pojawiły się na rozdaniu Złotych Globów. Podczas gali uhonorowany został Austin Butler za najlepszą rolę męską w filmie biograficznym „Elvis”.

Lisa Marie Presley – kim była?

Lisa Marie Presley jedyną była córką Priscilli i Elvisa Presleyów, dlatego często była nazywana księżniczką rock and rolla. Urodziła się w 1968 roku w Memphis w stanie Tennessee. Kiedy miała 9 lat, jej ojciec został znaleziony nieprzytomny w łazience w swojej posiadłości Graceland.

Śmierć taty była dla niej traumatycznym doświadczeniem. Lisa Marie buntowała się, brała narkotyki. Pobyt w szkole z internatem tylko pogorszył sytuację. Ostatecznie Priscilla postanowiła wstąpić do kościoła scjentologicznego i wciągnęła do niego również córkę. – Dwa lata później, gdy matka nie mogła już ze mną wytrzymać, bo z powodu kokainy nie spałam przez 72 godziny, wykopała mnie do centrum scjentologicznego. Tam zaczęłam pracować z ludźmi uzależnionymi od narkotyków. To mnie nauczyło odpowiedzialności. Spotkałam Danny’ego, urodziłam dzieci. Uspokoiłam się – opowiadała Lisa Marie w „Playboyu”.

Lisa Marie Presley – dzieci

Córka Elvisa Presleya cztery razy wychodziła za mąż. W 1987 roku poślubiła Danny'ego Keougha, z którym miała dwójkę dzieci: Danielle Riley oraz Benjamina Storma. Wnuk legendy rock and rolla odszedł w 2020 roku w wieku zaledwie 27 lat. Przez wiele miesięcy zmagał się z depresją oraz uzależnieniami.

W latach 1994-1996 Lisa Marie Presley była związana z Michaelem Jacksonem. W 2002 roku wzięła ślub z Nicolasem Cage'm, z którym rozwiodła się dwa lata później. Przez 10 lat – między 2006 a 2016 rokiem była żoną gitarzysty Michaela Lockwooda, z którym miała dwie córki: bliźniaczki – Finley Aaron Love i Harper Vivienne Ann. Kilka miesięcy po rozwodzie artystka poinformowała, że na komputerze jej byłego męża znaleziono setki obrazów i filmów z pornografią dziecięcą. Te informacje były potem dementowane.

