Nowe fakty ws. śmierci Aarona Cartera. Co znaleziono w jego domu?

Aaron Carter miał 34 lata. Jego ciało znaleziono w sobotę w Kalifornii. Teraz – jak wynika z relacji portalu TMZ – śledczy prowadzą dochodzenie i ustalają przyczyny jego śmierci. Nieoficjalnie mówi się, że muzyka znaleziono w wannie.

W domu Aarona Cartera znaleziono puszki ze sprężonym powietrzem

Trzy lata temu piosenkarz w programie „The Doctors” ujawnił, że zmaga się z wieloma problemami, w tym zaburzeniami osobowości, schizofrenią, napadami paniki i depresją maniakalną. W tym samym roku jego brat Carter wystąpił do sądu o zakaz zbliżania się do niego Aarona, po tym, jak miał on rzekomo grozić jego żonie. W tym samym programie wyznał, że jest uzależniony od „wdychania”. Dodał, że w nałóg wciągnęła go jego siostra Leslie Carter, która zmarła w wieku 25 lat z powodu przedawkowania narkotyków.

Zachodnie media ustaliły, że funkcjonariusze znaleźli w domu zmarłego wiele puszek ze sprężonym powietrzem, zarówno w łazience jak i w sypialni. Używanie tego specyfiku powoduje trwałe uszkodzenie mózgu, które z kolei może prowadzić do nieodwracalnych deficytów neurologicznych. Policja natknęła się też na wiele opakowań z pigułkami na receptę.

Aaron Carter nie żyje. Kim był?

Aaron Carter nagrał swój debiutancki album „Aaron Carter” w wieku zaledwie dziewięciu lat. Jego druga płyta długogrająca zatytułowana „Aaron's Party”, ukazała się w 2000 roku. Rok później premierę miał jego trzeci krążek studyjny zatytułowany „Oh Aaron”, a w 2002 roku – album zatytułowany „Another Earthquake”. W lutym 2017 roku wydał minialbum „Love”.

TMZ przypomina, że muzyk w 2009 r. brał udział w programie „Dancing with the Stars”. Jego partnerką była Karina Smirnoff, z którą zajął piąte miejsce.

Czytaj też:

Nick Carter żegna zmarłego brata i wskazuje winnych jego śmierciCzytaj też:

Siergiej Kuzniecow nie żyje. Twórca przeboju „Biełyje rozy” miał 58 lat