Fani podejrzewają Katarzynę Cichopek o retusz. Odpowiedziała

Katarzyna Cichopek mimo głośnego rozstania ze Marcinem Hakielem jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka nie może też narzekać na brak propozycji zawodowych. Gwiazda zaczęła pracę przy kolejnym programie. Już jesienią na antenie TVP Kobieta premierowo zobaczymy program o wnętrzach – „Operacja aranżacja”, który to właśnie poprowadzi była partnerka Hakiela. Towarzyszyć jej będzie architekt Jonatan Kilczewski. Cichopek jest także nową jurorką tanecznego show „You Can Dance – Nowa generacja”.

Fani podejrzewają Katarzynę Cichopek o retusz

Na Instagramie celebrytki znajdziemy nie tylko informacje o jej zawodowych sukcesach, ale także wiele szczegółów z jej życia prywatnego. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami mile spędzonymi chwilami. Ostatnio opublikowała dwa zdjęcia, na których widzimy, jak Katarzyna Cichopek aktywnie spędza czas. Gwiazda wybrała się na trening nad polskim morzem, czym pochwaliła się w poście. „Lepiej być nie mogło” – czytamy.

Pierwszą fotografię aktorka zrobiła sobie sama z góry. Na drugiej zadowolona Cichopek w białym stroju do biegania, czapce z daszkiem i w okularach pozuje na plaży. To właśnie przykuło uwagę fanów. W komentarzach wiele osób sugerowało, że celebrytka poprawiała zdjęcie, żeby wyglądać szczuplej. „Ale pani ma takie długie ręce na tej fotce. Rozumiem, że to taka magia i urok”; „Jakieś nienaturalne te ręce”; „Oj, coś nie wyszło z obrobieniem tego zdjęcia” – pisali obserwatorzy. Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było długo czekać. Aktorka napisała, że to kwestia ujęcia i obiektywu. „To obiektyw szerokokątny” – stwierdziła Katarzyna Cichopek.

instagramCzytaj też:

Michał Wiśniewski skomentował „coming out” swojej córki!