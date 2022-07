Kuczyńska potwierdza rozstanie z Fabijańskim. Przekazała fanom prawdę

Sebastian Fabijański w poniedziałek, informując w oświadczeniu o tym, że jest zastraszany w związku z „projektem z Rafalalą”, poprosił o zaprzestanie ataków na Julię Kuczyńską. „Ona z tym nie ma nic wspólnego, a o sytuacji między nami też w swoim czasie osobno poinformujemy” – dodał, sugerując tym samym, że relacja między nimi uległa zmianie.

We wtorek 5 lipca sprawę postanowili zbadać dziennikarze portalu plotkarskiego Pudelek.pl. Powołując się na własne anonimowe źródła podali później, że związek Maffashion i Fabijańskiego przeszedł do historii. Informator stwierdził, że "Julka zaczęła się dystansować" od aktora zaraz po narodzinach ich wspólnego dziecka. – Fabijański poczuł się odtrącony i miał świadomość, że zupełnie do siebie nie pasują – cytuje Pudelek.pl.

Kuczyńska potwierdza rozstanie z Fabijańskim

Julia Kuczyńska poczuła, że jest zmuszona do tego, aby zabrać głos w sprawie i ogłosiła na InstaStories, że rozstała się z Fabijańskim 3 tygodnie temu. Poinformowała, że z poinformowaniem o tym opinii publicznej czekała na moment, aż będzie gotowa psychicznie i stabilna, jednak okoliczności zmuszają ją do czegoś innego. Jednocześnie poprosiła, aby dziennikarze badali sprawę u źródła i podkreśliła, że rzekome rewelacje, jakie zdradza na temat jej życia anonimowy informator tabloidu, są wyssane z palca. Dodała, że ma podejrzenia, kto rozpowiada na jej temat plotki. Szczególną uwagę zwróciła na kwestię jej domniemanego "dystansowania się". Powiedziała, że to kłamstwo i starała się postępować wręcz przeciwnie. – Nie dystansowałam się od nikogo z dzieckiem, wręcz to był moment, w którym potrzebowałam, żeby ktoś był – podkreśliła.

Na koniec Kuczyńska poinformowała, że będzie to jej jedyna wypowiedź w tej sprawie. Pozdrowiła obserwujących ją fanów i dodała, że „będzie tylko lepiej”.

Przypomnijmy, Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański związani byli od 2019 roku. We wrześniu 2020 roku na świat przyszedł ich syn Bastian Jan.

Czytaj też:

Jacek Jelonek w „Tańcu z gwiazdami”. Stworzy pierwszą w historii męsko-męską parę!