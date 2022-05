Marcin Hakiel komentuje stosunki z Katarzyną Cichopek. „Życzę jej odnalezienia szczęścia w prawdzie”

Mimo że zarówno Kararzyna Cichopek, jak i Marcin Hakiel na początku mieli nie komentować swojego rozstania, to burza medialna wokół ich relacji im na to nie pozwoliła. Tancerz stał bardzo aktywny i wręcz wylewny w mediach społecznościowych. Celebryta udzielił także obszernego i szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”. Po rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską stało się jasne, że to aktorka zakończyła związek. Hakiel zasugerował nawet, że został zdradzony. Podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Internauci zaczęli snuć domysły, kto może nowym wybrankiem aktorki. Podejrzenia padły na Macieja Kurzajewskiego, z którym gwiazda prowadzi Pytanie na Śniadanie. Chwilę później w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że TVP zrezygnuje z dziennikarzy, jednak Katarzyna Cichopek wszystkiemu zaprzeczyła.

Relacja aktorki i Macieja Kurzajewskiego do tego stopnia zaczęła interesować opinię publiczną, że do kilku redakcji trafił nielegalnie nagrane rozmowy Cichopek i jej telewizyjnego partnera. Oboje zgłosili sprawę na policję. Nagrania dotarły też do byłego partnera celebrytki. Cichopek w ostatnim wywiadzie nazwała to zachowanie kryminałem.

– Policja i prokuratura pracują nad tą sprawą, jest ona w toku – powiedziała w rozmowie z Plotkiem. – Ja dostałam to nagranie. Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych, jest to dla mnie kryminał – dodała.

Marcin Hakiel oschle komentuje stosunki z Katarzyną Cichopek

Marcin Hakiel korzysta z medialnego zainteresowania i wciąż jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Pod ostatnim zdjęcie z synem zaroiło się od komentarzy fanów, którzy głównie dopytywali o stosunki z byłą partnerką.

„Każdy ma prawo komentować, a ja mam prawo robić to, co uważam i już układam życie na nowo” - napisał. W kolejnym komentarzu zapewnił, że matce swoich dzieci dalej dobrze życzy. „Ja życzę dobrze mojej byłej, zawsze będzie matką moich dzieci. Życzę jej odnalezienia szczęścia w prawdzie” - podkreślił.

