Patryk Vega nakręci film o Władimirze Putinie z międzynarodową obsadą

Jakiś czas temu reżyser wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego przygoda z polskim przemysłem filmowym jest zakończona. Vega zapewnił, że nie będzie kręcić już filmów po polsku, a jego ostatnią produkcją jest autobiografia. – Nie jest to pomnik mojej osoby czy gloryfikacja. To film o walce między ciemnością a światłem w moim życiu. Pokazuje mechanizm zmagania się człowieka z mrokiem. To historia o podnoszeniu się z upadków. Tam będzie dużo rzeczy trudnych dla mnie, bez cenzury, obnażających mnie, pokazujących moje błędy – powiedział wówczas redakcji „Super Expressu”. Vega podkreślał też, że czas na podbicie międzynarodowego rynku. – Doszedłem do momentu, w którym chcę wyjść w świat, a żeby to było możliwe, to muszę realizować projekty anglojęzyczne z europejskimi i hollywoodzkimi aktorami. Szykuję się do takiego filmu – dodał.

Patryk Vega nakręci film o Władimirze Putinie

Później Vega wpadł na pomysł filmu o życiu Kamila Durczoka, jednak wygląda na to, że filmowy celebryta skoncentruje się na innej biografii. Reżyser właśnie pochwalił się, że jego pierwszym międzynarodowym projektem będzie film o Władimirze Putinie. Jak wyznał, zależy mu, żeby główną rolę zagrał znany amerykański lub międzynarodowy aktor. Reszta obsady ma pochodzić z Europy. Zdjęcia mają być realizowane w Polsce, na Litwie i Malcie. I mają ruszyć w przyszłym roku. Budżet produkcji wyniesie 12 milionów dolarów.

Film będzie opowiadał o dojściu Putina do władzy. Vega chce zawrzeć początki polityka jako włodarza Petersburga i jego ówczesne związki z tamtejszą mafią. Fabułę ma zakończyć atak na Ukrainę. Film będzie nosić tytuł The Vor in Law.

