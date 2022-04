Patryk Vega planuje film o Kamilu Durczoku. Padło zaskakujące porównanie

Paryk Vega kilka tygodni temu wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego przygoda z polskim przemysłem filmowym jest zakończona. Reżyser zapewnił, że nie będzie kręcić już filmów po polsku, a jego ostatnią produkcją jest autobiografia. – Nie jest to pomnik mojej osoby czy gloryfikacja. To film o walce między ciemnością a światłem w moim życiu. Pokazuje mechanizm zmagania się człowieka z mrokiem. To historia o podnoszeniu się z upadków. Tam będzie dużo rzeczy trudnych dla mnie, bez cenzury, obnażających mnie, pokazujących moje błędy – powiedział wówczas redakcji „Super Expressu”. Vega podkreślał też, że czas na podbicie międzynarodowego rynku. – Doszedłem do momentu, w którym chcę wyjść w świat, a żeby to było możliwe, to muszę realizować projekty anglojęzyczne z europejskimi i hollywoodzkimi aktorami. Szykuję się do takiego filmu – dodał.

Patryk Vega planuje film o Kamilu Durczoku

Z medialnych doniesień wynika jednak, że Patryk Vega nie planuje kończyć kariery w kraju. Według źródła portalu Pudelek kolejnym pomysłem reżysera i scenarzysty ma być film o Kamilu Durczoku. – Patryk jest zafascynowany tym tematem w sensie psychologicznym i socjologicznym. Tym, jak bardzo można w życiu upaść, mając w życiu wszystko. Historia człowieka, który miał duży pierwiastek autodestrukcji w sobie – powiedział znajomy artysty. Jak przekazała osoba z otoczenia Vegi, reżyser miał porównać zmarłego dziennikarza do postaci z dzieł Dostojewskiego. – Zdaniem Patryka Kamil Durczok to postać rodem z Dostojewskiego. A to wszystko historia jego kariery, wzlotów i upadku na tle blichtru show biznesu: wielkie pieniądze, ludzie z pierwszych stron gazet, politycy, narkotyki, kobiety, molestowanie, alkohol i płatna miłość – dodało źródło.

Czytaj też:

„Przez Atlantyk”. Ostra wymiana zdań pomiędzy Mają Hirsch i Renatą Kaczoruk. Modelka zalała się łzami