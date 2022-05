Katarzyna Cichopek przerywa milczenie i publikuje wymowny post

Kiedy na początku marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie w mediach zawrzało. Mimo że oboje zapewniali o niekomentowaniu swojej decyzji, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Nie tylko stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale także udzielił obszernego i szczerego wywiadu w programie Miasto kobiet. Po rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską stało się jasne, że to aktorka zakończyła związek. Hakiel zasugerował nawet, że został zdradzony. Podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Chwilę później internauci zasypali Cichopek negatywnymi komentarzami na Instagramie, dlatego aktorka wyłączyła możliwość komentowania, a w jej obronie stanął były partner. Pojawiły się także doniesienia, że ma romans z dziennikarzem, z którym razem prowadzi „Pytania na Śniadanie” Maciejem Kurzajewskim. Media sugerowały, że jej współpraca z TVP ma zostać zakończona. Szybko jednak temu zaprzeczyła i zapewniła o dobrze rozwijającej się współpracy z telewizją. Do kilku redakcji trafiły także nagrania z prywatnych rozmów Macieja Kurzajewskiego i Cichopek. Oboje zgłosili sprawę do organów ścigania, sprawą zajął się nawet detektyw Rutkowski.

Teraz celebrytka pierwszy raz zabrała głos nawiązując do wydarzeń z życia prywatnego. Cichopek udostępniła zdjęcie z wiosennego spaceru. „Wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii i dziękuję za tę, którą od Was dostaję” - napisała pod fotografią i nawiązała do życia osobistego. „Choć ostatnio jest mi ciężko, to nie przestanę się uśmiechać do Was i do życia. Robię swoje, dla dzieci, siebie i dla Was” - wyznała.

