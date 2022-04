Katarzyna Cichopek wznawia możliwość komentowania postów. Internauci wykorzystali moment

Po tym jak Marcin Hakiel szczerze opowiedział o kulisach rozstania z Katarzyną Cichopek, aktorka mocno straciła w oczach fanów. tancerz w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w programie „Miasto kobiet” zasugerował, że to on został zdradzony, internauci tym bardziej zaczęli podejrzewać aktorkę o romans z Maciejem Kurzajewskim, z którym prowadzi pogram „Pytanie na Śniadanie”. Hakiel podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Po tym wyznaniu w sieci zawrzało. Media społecznościowe Katarzyny Cichopek zalała fala hejtu, która zmusiła aktorkę do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy w ostatnich zamieszczonych postach. Mimo to internauci odszukali starsze posty, gdzie opcja nie była wyłączona i zostawili niepochlebne słowa. „Ma Pani oczywiście prawo do wypoczynku, ale tak epatować radością, beztroską”.; „Warto tak dla swojego dobrego samopoczucia rozwalać rodzinę?”; „Hakiel zajmuje się dziećmi, ona ma tylko sławę w głowie”. Teraz głos zabrał główny zainteresowany. Po tym jak kolejny raz aktorkę spotkał hejt, jej były partner odniósł się do sprawy. Pod jednym z postów Katarzyny Cihopek Marcin Hakiel oznaczył w komentarzu internautę, który niepochlebne ocenił zachowanie matki jego dzieci. „Proszę o nieobrażanie mojej byłej pranerki” – zaapelował celebryta.

Katarzyna Cichopek wznawia możliwość komentowania postów

Katarzyna Cichopek zdecydowała się ponowne włączenie opcji dodawania komentarzy, a internauci szybko wykorzystali ten moment. Pod ostatnim postem, w którym celebrytka zapewnia o kontynuowaniu współpracy z TVP, pojawiło się wiele wpisów. Pod zdjęciem zaroiło się od krytycznych ocen postawy aktorki i prezenterki. „Rozwijać się w TVP, naprawdę powód do dumy”; „Uważam, że każda osoba zamieszana w obyczajowy skandal powinna odejść z TVP. Jak wiadomo, to my sponsorujemy pani życie”; „Pani Kasiu szkoda pani do tych pomyj TVP nie można w innej stacji?”; „TVP i rozwój... Chyba wstecz” – czytamy.

instagramCzytaj też:

Rozmowy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Głos zabiera... detektyw Rutkowski