Hejt w sieci na Katarzynę Cichopek. Aktorka podjęła ważną decyzję

W marcu Hakiel i Cichopek zamieścili na swoich Instagramach identyczne wpisy, w których poinformowali, że rozstają się po 14 latach małżeństwa i 17 związku. Aktorka wyjechała na wakacje, a tancerz w mediach społecznościowych odpowiadał na niektóre pytania fanów, dotyczące rozpadu ich związku, jednak nie podawał konkretów. Na to zdecydował się teraz w programie „Miasto kobiet”. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską przyznał, że jego była partnerka poprosiła o więcej wolności, a potem okazało się, że „ta wolność ma imię”. – Przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem 17 lat, on już od dłuższego czasu płynął pod inną banderą – opisał całą sytuację tancerz.

Hejt na Cichopek. Aktorka zablokowała możliwość dodawania komentarzy

W reakcji na wyznanie Marcina Hakiela, sugerujące, że jego była partnerka dopuściła się zdrady, media społecznościowe Katarzyny Cichopek zalała fala hejtu, która zmusiła aktorkę do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy w ostatnich zamieszczonych postach. To jednak nie powstrzymało ludzi, którzy mają ogromną potrzebę wypowiedzenia się na ten temat i obrażenia aktorki. Odszukali posty, w których możliwość komentowania wciąż jest dostępna i dodają tam wpisy typu: „Ma Pani oczywiście prawo do wypoczynku, ale tak epatować radością, beztroską.”..; „Warto tak dla swojego dobrego samopoczucia rozwalać rodzinę?”; „Hakiel zajmuje się dziećmi, ona ma tylko sławę w głowie”.

To tylko te łagodne z komentarzy, które pojawiają się także pod artykułami o Cichopek w plotkarskich mediach.

