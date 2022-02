Koncert TVP „Solidarni z Ukrainą”. Steczkowska zdradziła informację o honorarium

Telewizja Polska zorganizowała koncert razem z Caritas. Inicjatywa miała nie tylko pokazać solidarność z zaatakowanym krajem, ale też dać realne wsparcie. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane na pomoc Ukraińcom. Kraj obecnie próbuje odpierać rosyjskie ataki militarne. Podczas transmisji widzowie mogli wysyłać SMS-y, by wspierać naszych wschodnich sąsiadów.

Koncert prowadzili Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska. Na scenie przed siedzibą TVP przy ulicy Woronicza pojawiła się plejada gwiazd. Widzowie zobaczyli artystów takich jak: Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Viki Gabor, Rafał Brzozowski & Chór, Pectus, Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, która zabrała głos ze sceny.

„Nie mielibyśmy konfliktów ani wewnętrznych, ani w relacjach z najbliższymi, ani globalnych, gdybyśmy byli dla siebie dobrzy. Gdybyśmy byli dla siebie dobrzy, chcielibyśmy rozmawiać, słuchać siebie i chcieć siebie zrozumieć. To właśnie to piękno, dobro i łagodność, które tak wszyscy wyśmiewamy, dzisiaj straciło swój głos” – powiedziała gwiazda. W koncercie wzięły udział także ukraińskie wokalistki: Julia Belei w towarzystwie polskiego chóru Solidarni Gospel Choir oraz Oleksandra Zhuravel.

Justyna Steczkowska wspomina o honorarium

Justyna Steczkowska w trakcie swojego występu poinformowała, że honorarium, które otrzymała za koncert przekaże na pomoc dla ukraińskich dzieci. Jak powiedziała wokalistka: same życzenia nie wystarczą, liczy się każda realna pomoc.

„Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby jak najszybciej mogły być dziećmi, żeby mogły się bawić, cieszyć i wrócić bezpiecznie do domu” – powiedziała Steczkowska. Gwiazda nie kryła wzruszenia.

Czytaj też:

„Pani Rusin” i Ogórek „rządowa chorągiewka”. Dziennikarki znów się kłócą, w tle Ukraina