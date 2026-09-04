Ciąg dalszy afery wokół „Nigdy w życiu!”. Ujawnili „jedyną Tosię”

Afera wokół nowej odsłony „Nigdy w życiu!” nie cichnie. Do licznych komentarzy dotyczących obsady i postaci Tosi, bo coraz więcej osób zabiera w tej sprawie głos, dołączyli artyści kabaretowi. Pojechali po bandzie?

Kabaret Smile komentuje aferę wokół „Nigdy w życiu!”. Znają „Jedyną Tosię”

Wszystko zaczęło się od informacji Joanny Jabłczyńskiej, która ujawniła, że nie pojawi się w nowej odsłonie filmu „Nigdy w życiu!”. Wokół decyzji i obsady produkcji szybko wybuchła medialna burza. W sprawę zaczęli angażować się zarówno przedstawiciele show-biznesu, jak i internauci, którzy publicznie opowiadali się po różnych stronach konfliktu.

Tym razem do dyskusji dołączyli członkowie Kabaretu Smile. Artyści opublikowali na Facebooku wpis, w którym nawiązali do swojej dobrze znanej frazy.

„Kiedy cała Polska kłóci się o jakąś Tosię, a ty jedyną Tosię kojarzysz z powiedzenia: »To się zateguje i będzie git«” — zadrwili.

Żart najwyraźniej trafił w oczekiwania internautów. Pod wpisem szybko pojawiła się lawina komentarzy, a użytkownicy mediów społecznościowych nie kryli rozbawienia. „Teraz nie tylko Tosię z »Nigdy w życiu« kojarzymy, ale i Dorotę z »Dorota was urządzi«”, „Ta drama to jest jakaś nieporozumienie”, „Haha, padłam. Jesteście najlepsi”, „Zaorane”, „Brawo”, „Umrę kiedyś przez was ze śmiechu”, „Zdrowe podejście do tematu”, „Mistrz”, „Nic dodać, nic ująć”, „I tyle w temacie” — czytamy w komentarzach.

Internautka nawiązała do całej sagi. „Tosię wzięli i zatentegowali”

Jedna z internautek poszła o krok dalej i w swoim komentarzu wyjątkowo udanie połączyła żart Kabaretu Smile z kultową sagą, aferą wokół „Nigdy w życiu!” i jej bohaterkami.

„Ale Tosię wszystko zgadza – bo właśnie Tosię wzięli i zatentegowali...na Agnieszkę. I myśleli, że będzie git. Ale nie pykło.... I teraz ktoś tam płacze, że ma „Serce na temblaku". Ktoś tam ściemnia, że „Nigdy w życiu” nie było kolesiostwa czy zemsty za odmowę grania w poprzedniej części. Ktoś tam wygraża, że „Ja wam pokażę” ! A produkcja krzyczy: „A właśnie że tak!” – napisała.

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