Prime Video szykuje wielką premierę. Nowy hit z Goslingiem już za chwilę

Po sukcesie „Marsjanina” Andy Weir po raz kolejny zabiera widzów w fascynującą podróż przez kosmos. „Projekt Hail Mary” to ekranizacja jednej z najgłośniejszych powieści science fiction ostatnich lat, łącząca widowiskową opowieść o przetrwaniu z naukowymi zagadkami, humorem i emocjonalną historią o sile współpracy. Za scenariusz odpowiada Drew Goddard, który wcześniej przeniósł na ekran również „Marsjanina”, natomiast za kamerą stanęli nagrodzony Oscarem duet Phil Lord i Christopher Miller.

Po „Marsjaninie” czas na „Projekt Hail Mary”. Nadchodzi wielka premiera w Prime Video

Głównym bohaterem filmu jest Ryland Grace, nauczyciel i biolog molekularny, który budzi się samotnie na statku kosmicznym przemierzającym odległe zakątki wszechświata. Nie pamięta, kim jest ani dlaczego znalazł się miliony kilometrów od domu. Z czasem odzyskuje wspomnienia i odkrywa, że powierzono mu najważniejszą misję w historii ludzkości. Musi znaleźć sposób na powstrzymanie tajemniczego zjawiska, które powoduje stopniowe obumieranie Słońca i zagraża istnieniu życia na Ziemi.

Dysponując jedynie swoją wiedzą, pomysłowością i determinacją, Ryland stawia czoła kolejnym wyzwaniom. Sytuacja zmienia się jednak w nieoczekiwany sposób, gdy na jego drodze pojawia się niezwykły sojusznik. Niespodziewana przyjaźń otwiera przed bohaterem nowe możliwości i udowadnia, że nawet w najdalszych zakątkach kosmosu nie trzeba walczyć w pojedynkę.

W obsadzie znaleźli się Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub oraz Priya Kansara.

„Projekt Hail Mary” będzie dostępny globalnie w serwisie Prime Video od 3 lipca.

Czytaj też:

Genialne nowości na Disney+! Hity prosto z kin i mocne seriale – tu rozpiska Czytaj też:

Aż 34 nowe tytuły od HBO Max. Wpada mocny thriller i inne hity prosto z kin