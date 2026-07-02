Tajny program rządu wymknął się spod kontroli. Ten naszpikowany gwiazdami thriller zobaczysz już dzisiaj

Miłośnicy sensacyjnych thrillerów nie będą narzekać na nudę. „Dziedzictwo Bourne'a” to widowiskowa kontynuacja kultowej serii, która tym razem przedstawia zupełnie nowego bohatera. W roli głównej występuje Jeremy Renner, a na ekranie partnerują mu Rachel Weisz i Edward Norton.

„Dziedzictwo Bourne'a”. Nowy rozdział kultowej serii

Po tym, jak Jason Bourne ujawnia światu swoją prawdziwą tożsamość, tajne programy szkolące agentów trafiają pod lupę. Na jaw wychodzi również projekt „Outcome”, którego uczestnicy zostali poddani eksperymentom genetycznym mającym zwiększyć ich siłę oraz inteligencję.

Kiedy zapada decyzja o likwidacji programu, wszystkie osoby z nim związane mają zniknąć. Operacją kieruje Eric Byer, w którego wciela się Edward Norton.

Przypadek sprawia, że agent Aaron Cross jako jedyny unika śmierci. Rozpoczyna niebezpieczną walkę o przetrwanie i odkrycie prawdy o własnej przeszłości. W misji pomaga mu lekarka Marta, grana przez Rachel Weisz, jedyna ocalała spośród naukowców pracujących przy projekcie „Outcome”.

Razem stają się celem bezwzględnej obławy, a stawką jest nie tylko ich życie, ale także ujawnienie tajemnic skrywanych przez amerykańskie służby.

Gwiazdorska obsada „Dziedzictwa Bourne'a”

Choć jest to czwarta odsłona serii o Jasonie Bournie, twórcy zdecydowali się zmienić głównego bohatera. Zamiast Matta Damona na pierwszym planie pojawia się Jeremy Renner, znany m.in. z filmu „Hurt Locker. W pułapce wojny”.

Obok niego występują Rachel Weisz i Edward Norton, a fani cyklu zobaczą również dobrze znane twarze z poprzednich części, w tym Alberta Finneya, Joan Allen, Davida Strathairna oraz Scotta Glenna.

„Dziedzictwo Bourne'a” zostanie wyemitowane w czwartek, 2 lipca, o godz. 21:40 na CANAL+ Film.

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