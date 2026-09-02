Mel Gibson znów w ogniu krytyki. Tak się zachował

Mel Gibson znalazł się w ogniu krytyki po swoim występie na tegorocznym FanExpo Canada. Podczas sesji pytań i odpowiedzi aktor naśmiewał się z tłumacza języka migowego, a nagranie zdarzenia szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Po fali negatywnych komentarzy zdobywca Oscara zdecydował się przeprosić.

Mel Gibson zabrał głos po fali krytyki

Do incydentu doszło w sobotę 29 sierpnia podczas tegorocznego FanExpo Canada. W trakcie sesji pytań i odpowiedzi Gibson wszedł na scenę, a jego zachowanie wobec tłumacza języka migowego spotkało się z ostrą reakcją uczestników wydarzenia i internautów.

Nagranie z sytuacji zostało szeroko rozpowszechnione w mediach społecznościowych, między innymi na platformie X. W komentarzach krytykowano zarówno zachowanie aktora, jak i organizatorów FanExpo za zaproszenie kontrowersyjnej gwiazdy.

Gibson odniósł się do sprawy w oświadczeniu przekazanym „Variety”. „Czasami, gdy zostajesz wypchnięty na scenę w świetle reflektorów, twoje myśli są rozbiegane, a czasem dochodzi do spontanicznego, bezmyślnego idiotyzmu” – powiedział Gibson w oświadczeniu dla Variety. „Nie było w tym żadnej złośliwej intencji i z całego serca przepraszam wszystkich, którzy byli tym zirytowani”.

„Variety” zwróciło się również do przedstawicieli FanExpo Canada z prośbą o dodatkowy komentarz. FanExpo Canada odbywa się co roku i jest reklamowane jako „największe wydarzenie poświęcone komiksom, science fiction, horrorowi, anime i grom w Kanadzie oraz trzecie co do wielkości wydarzenie popkulturowe w Ameryce Północnej”.

Podczas tegorocznej imprezy fani mogli spotkać Gibsona, wziąć udział w sesji autografów oraz zrobić sobie z nim zdjęcie. Jak wynika ze strony internetowej wydarzenia, cena autografu aktora wynosiła 275 dolarów.

Mel Gibson wraca do „Pasji”

Gibson niedawno zakończył zdjęcia do filmu „Zmartwychwstanie”, będącego kontynuacją „Pasji”. Nadchodząca produkcja ma być dwuczęściową kontynuacją filmu z 2004 roku.

Kariera aktora od lat pozostaje jednak obciążona kontrowersjami. W 2006 roku Gibson został aresztowany po tym, jak wygłaszał pogardliwe komentarze pod adresem Żydów. Krytyka jego antysemickich wypowiedzi mocno odbiła się na jego pozycji w Hollywood.

Nowe filmy związane z „Pasją” mogą jednak ponownie skierować uwagę widzów na Gibsona. Oryginalna produkcja z 2004 roku zarobiła na całym świecie 612 mln dolarów i przez niemal dwie dekady pozostawała najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R.

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