Scorsese i Spielberg stworzyli serial! Mamy zwiastun thrillera, który niebawem będzie online

„Przylądek strachu” to limitowany serial autorstwa twórcy i producenta wykonawczego Nicka Antosci oraz nagrodzonych Oscarem producentów wykonawczych Martina Scorsese i Stevena Spielberga. Serial inspirowany jest remakem z 1991 roku, za którym stali ci dwaj twórcy. Tym razem showrunnerem i producentem wykonawczym jest Nick Antosca („Candy: Śmierć w Teksasie”, „The Act”, „Las samobójców”).

W rolach głównych oraz jako producenci wykonawczy występują nominowana do Oscara Amy Adams oraz laureat Oscara Javier Bardem. W obsadzie znaleźli się także nominowany do Złotego Globu i nagrody Emmy Patrick Wilson, a także Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles i CCH Pounder.

Nowy thriller od mistrzów kina. Serial niebawem ma premierę!

Psychologiczny thriller „Przylądek strachu”, tym razem w formie serialu, opowiada o szczęśliwym małżeństwie prawników – Annie (Amy Adams) i Tomasa Bowdenów (Patrick Wilson). Nad ich życiem pojawiają się ciemne chmury gdy seryjny morderca Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty.

„Przylądek strachu” powstał we współpracy z UCP (oddział Universal Studio Group), oraz Amblin Television. Serial oparty jest zarówno na powieści „The Executioners”, która była inspiracją dla filmu Gregory’ego Pecka (Universal Pictures, 1962), jak i na uznanym remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsese. Antosca pełni funkcję showrunnera i producenta razem z Alexem Hedlundem dla Eat The Cat, a Darryl Frank i Justin Falvey wraz ze Spielbergem dla Amblin Television. Odcinek pilotażowy reżyseruje i produkuje wykonawczo nominowany do Oscara Morten Tyldum.

”Przylądek strachu„ – serial od Scorsese i Spielberga. Kiedy premiera? Gdzie oglądać?

Dziesięcioodcinkowy serial”Przylądek strachu„ zadebiutuje dwoma odcinkami w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Kolejne będą udostępniane w każdy piątek, aż do 31 lipca 2026 roku.

