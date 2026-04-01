Od łez wzruszenia do oburzenia. Najbardziej kontrowersyjny film 2026 roku trafił do sieci

Nowa adaptacja klasycznej powieści Emily Bronte „Wichrowe wzgórza” w reżyserii Emerald Fennell, miała premierę w Polsce w Walentynki 2026 roku. Wielu zakochanych wybrało się zatem ten seans i później dali wyraz tego, co myślą o filmie w sieci. Kolejnym głosem byli fani samej powieści. Film wzbudzał skrajne reakcje – oto kilka opinii, jakie na jego temat można przeczytać online:

„Bohaterowie cierpią, a widz razem z nimi”;

„Absurdalne, groteskowe, mroczne! Rozśmiesza do rozpuku i wzrusza do łez”;

„Zabolało mnie w każdym zakamarku serca i duszy”;

„Myślałem, że to może udać się tylko jako pastisz. Udało się na serio”;

„Dziwi mnie to że miałem tyle filmów do wyboru a wybrałem ten”.

Teraz ta głośna produkcja wylądowała w sieci i jedno jest pewne – możemy spodziewać się kolejnych niekończących się dyskusji na jej temat.

„Wichrowe wzgórza” już w sieci. Kim jest reżyserka, która stworzyła ten kontrowersyjny film?

Przypomnijmy, powieść „Wichrowe wzgórza” Emily Bronte uważana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł literackich, od czasu swojej publikacji w 1847 roku. Oryginalna historia opowiada o dwóch rodzinach, Earnshawach i Lintonach, oraz o ich burzliwej relacji z przybranym synem Earnshawów, Heathcliffem. W 1992 roku premierę miała adaptacja filmowa „Wichrowych wzgórz” od Petera Kosminskiego, w której główne role zagrali Juliette Binoche i Ralp Fiennes.

Z kolei o Emerald Fennell, która wyreżyserowała nowy film, głośno zrobiło się w 2020 roku, kiedy pokazała widzom na całym świecie swoją „Obiecującą. Młodą. Kobietę”. Film otrzymał potem Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Później masowo oglądaliśmy „Saltburna”, który zachwycił klimatem. W swojej interpretacji „Wichrowych wzgórz” Fennell obsadziła Margot Robbie w roli Catherine Earnshaw, a Jacoba Elordiego w Heathcliffa.

Film „Wichrowe wzgórza” online. Gdzie go obejrzeć?

Film Emmerald Fennell „Wichrowe wzgórza” dostępny jest od 1 kwietnia na platformach: Megogo, Player oraz Apple TV.

