Polski hit 2025 roku już na HBO Max! 1,5 mln widzów w kinach

Film „Teściowie 3” był hitem jesieni 2025 roku w Polsce. Zanotował rekordowe otwarcie – wówczas obejrzało go aż 377 000 widzów i niedługo później stał się najpopularniejszą rodzimą produkcją 2025 roku – obejrzało go ponad 1,5 mln widzów. W ciągu miesiąca od premiery osiągnął też znacznie lepsze wyniki niż poprzednie części (pierwsza część miała 440 tys., druga 630 tys. widzów).

Teraz film w reżyserii Kuby Michalczuka i według scenariusza Marka Modzelewskiego trafił na platformę HBO Max i każdy, kto nie zdążył go zobaczyć w kinie, może nadrobić ten seans.

Najlepsza polska komedia 2025 roku już na HBO Max!

„Teściowie 3” to pełna humoru i błyskotliwych dialogów opowieść o tym, jak daleko można się posunąć w imię własnych przekonań.

W trzeciej części komediowego hitu ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji. To film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak… święty sakrament.

W rolach głównych ponownie pojawiła się plejada gwiazd, w tym: Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński. W filmie partnerują im także m.in. Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski i Joachim Lamża.

