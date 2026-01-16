Dobra polska seria filmowa na HBO Max. Seans weekendowy – czas start!

Wśród filmów takich jak „Jedna bitwa po drugiej”, „Obcy: Romulus” czy „Dzień Bastylii”, w TOP 10 na HBO Max pojawiły się dwa polskie filmy z uwielbianej serii. To idealne hity na wieczorny weekendowy seans.

„Vinci”. Kultowy skok po „Damę z gronostajem”

Pierwsza część, „Vinci” w reżyserii Juliusza Machulskiego, miała premierę w 2004 roku i bardzo szybko zdobyła status filmu kultowego. Fabuła kręci się wokół planu kradzieży bezcennego obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” z krakowskiego muzeum. Brzmi poważnie? Spokojnie – Machulski podaje tę historię z dużą dawką humoru, dystansu i błyskotliwych dialogów.

W roli głównej oglądamy Roberta Więckiewicza jako Cumę – doświadczonego złodzieja dzieł sztuki, który po wyjściu z więzienia zostaje wciągnięty w jeszcze jeden „ostatni skok”. Towarzyszą mu m.in. Borys Szyc, Kamilla Baar, Marcin Dorociński oraz Jacek Król. Chemia między aktorami i lekkość narracji sprawiają, że film ogląda się znakomicie nawet po latach. „Vinci” było ogromnym sukcesem i do dziś widzowie chętnie do niego wracają.

„Vinci 2”, czyli powrót po latach

Po blisko dwóch dekadach Machulski wrócił do tej historii, serwując widzom „Vinci 2”. To kontynuacja, która świadomie gra nostalgią, ale jednocześnie próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Cuma znów pojawia się na ekranie, a wraz z nim część znanych bohaterów, choć świat wokół nich bardzo się zmienił – podobnie jak metody, technologia i nowe pokolenie „fachowców”.

Obsada ponownie jest jednym z najmocniejszych punktów filmu – obok powracających aktorów pojawiają się nowe twarze, a całość zachowuje charakterystyczny styl serii. „Vinci 2” wzbudziło sporo emocji – jedni oglądali z czystej nostalgii, inni byli ciekawi, czy legenda da się odświeżyć. Film szybko znalazł się wysoko w rankingach oglądalności – najpierw przyciągnął tłumy do kin, teraz na platformy streamingowe.

Weekend z dobrym filmem? HBO Max z kultową polską serią

Obie części filmu „Vinci” świetnie sprawdzą się jako weekendowy seans – można je obejrzeć jednego wieczoru albo rozłożyć na dwa dni i zrobić sobie mały maraton. To kino rozrywkowe w najlepszym wydaniu.

