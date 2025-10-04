Dwa filmy idealne na weekend. Są nowiutkie

Platforma SkyShowtime zyskuje na popularności w Polsce. Coraz częściej serwis ma w swojej bibliotece hity, których nie możemy obejrzeć w innym miejscu. Teraz widzowie zobaczyć mogą dzięki platformie dwa hity z 2024 roku. Jeden jest laureatem licznych nominacji do Oscara, drugi zdobył aż trzy takie statuetki. Te hity polecamy wam na weekend.

Hit na każdy dzień. W weekend obejrzyj te filmy

Na SkyShowtime od kilku dni dostępny jest wysmakowany wizualnie gotycki horror „Nosferatu”. Produkcję stworzoną przez wielokrotnie nagradzanego reżysera i scenarzystę Roberta Eggersa („Wiking”, „Lighthouse”) będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime.

Nominowany do czterech Oscarów i pięciu nagród BAFTA „Nosferatu” to gotycka opowieść o obsesji rodzącej się między młodą, dręczoną mrocznymi wizjami kobietą a demonicznym wampirem, którego namiętność sprowadza na świat falę koszmarów.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney oraz Willem Dafoe.

Nowością w serwisie SkyShowtime, która umilić może nam weekend, jest także „Brutalista” – rodukcja z dwukrotnym laureatem Oscara Adrienem Brodym oraz nominowanymi do tej prestiżowej nagrody Felicity Jones i Guyem Pearcem.

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę...

Na początku roku „Brutalista” został nagrodzony trzema Oscarami, w tym za najlepszą muzykę i zdjęcia. Adrien Brody za rolę László Totha otrzymał swojego drugiego Oscara, a także Złoty Glob i nagrodę BAFTA.

Czytaj też:

Thriller szpiegowski już na SkyShowtime. Wciągnie was na długie wieczoryCzytaj też:

Ta wiadomość powali fanów. Kultowy polski kryminał doczeka się serialu?