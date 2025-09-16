Polski wojownik-celebryta bohaterem filmu. Będzie w kinach

Artur Szpilka, bokser, zawodnik MMA i prawdziwy celebryta doczekał się filmu, który pokaże nie tylko jego walki w ringu, ale także codzienność, emocje i prywatne zmagania z problemami.

„Szpilka” – opowieść o walce i człowieku

Twórcy zapewniają, że film dokumentalny „Szpilka” nie ograniczy się do prezentacji sportowych sukcesów, ale pokaże całą drogę pięściarza – od młodzieńczych marzeń, przez wzloty i bolesne upadki, po nowe wyzwania w MMA. Dokument powstał na bazie wielogodzinnych rozmów z bohaterem, obserwacji jego życia i niepublikowanych dotąd archiwaliów.

Sam Szpilka wprost mówi, że produkcja ma szerszy wymiar niż klasyczny portret sportowca. „To nie jest tylko dokument o sportowcu. To opowieść o człowieku i o emocjach, które nie kończą się w ringu. O walce, którą każdy z nas toczy… tej z przeciwnikiem i tej, która dzieje się głęboko w środku. O sile, o upadkach i o tym, jak trudno jest wstać, kiedy życie liczy cię mocniej niż ktokolwiek inny” — podkreśla bokser.

Kariera pełna ciosów, upadków i powrotów

Artur Szpilka od zawsze budził duże emocje i wzbudzał kontrowerse. W wieku 19 lat został amatorskim mistrzem Polski wagi ciężkiej, zdobył również wicemistrzostwo Europy kadetów. Gdy nie udało mu się zakwalifikować na igrzyska olimpijskie w Pekinie, postanowił przejść na zawodowstwo. Jego droga nie była jednak usłana rożami. Na pewien czas musiał przerwać karierę z powodu… odsiadki w zakładzie karnym. Po wyjściu na wolność wrócił szybko trafił do prestiżowej federacji WBC.

W 2014 roku stoczył głośną walkę z Bryantem Jenningsem, a dwa lata później stanął naprzeciw mistrza świata wagi ciężkiej Deontaya Wildera. Choć nie zdobył tytułu, dla wielu kibiców pozostaje jednym z najbardziej walecznych polskich pięściarzy. Z czasem zainteresował się MMA, gdzie rozpoczął nowy etap kariery, nie zawsze pozytywnie oceniany przez jego dotychczasowych fanów z bokserskich czasów.

„Szpilka” w kinach. Kiedy premiera?

Twórczy zapowiadają, że ich film ma pokazać, że życie sportowca to coś więcej niż wygrane czy przegrane walki. To także emocje, bliscy, ciężar przeszłości i próby stawiania czoła codziennym problemom. Podkreślają, że ich celem było stworzenie portretu człowieka, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach – zarówno tych zadanych w ringu, jak i poza nim. Reżyserem produkcji dokumentalnej „Szpilka” jest Filip Dzierżawski, a jej premierę zaplanowano na 24 października 2025 roku.

Czytaj też:

Hubert Urbański zdradza kulisy „Milionerów”. „Często mnie kusi”Czytaj też:

Afera wokół „Tańca z Gwiazdami”. Bohosiewicz przeprasza, Polsat umywa ręce