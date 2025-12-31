Viki Gabor kasuje wszystko. „Nie daj się dziewczyno zaszczuć!”

Profil popularnej wokalistki zmienił się nie do poznania, a w sieci natychmiast pojawiły się pytania „o co chodzi?". Czy to Viki sama skasowała wszystko, czy też może ktoś włamał się na jej konto i spowodował takie spustoszenia? Co istotne, zmiany zbiegły się w czasie z burzliwą dyskusją wokół romskiej ceremonii, o której od tygodni mówi show-biznes.

Romski „ślub” i emocje wokół Viki Gabor

Temat romskiego „ślubu” Viki Gabor i wnuka Bogdana Trojanka wciąż wywołuje skrajne reakcje. 30 grudnia muzyk pojawił się w „Dzień dobry TVN”, gdzie wrócił do głośnej ceremonii i tłumaczył jej znaczenie w rozmowie z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk-Popińską. — „To było błogosławieństwo, takie cygańskie błogosławieństwo, od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, no bo to nie jest koniec, to jest początek” — zapowiadał.

Sama Viki Gabor odniosła się do sprawy tylko raz. „Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy” — napisała na Facebooku. Wkrótce potem wykonała gest, który jeszcze bardziej rozbudził emocje wśród obserwatorów.

Czarne kółko na Instagramie Viki Gabor. „Olewaj trollaków”

Teraz nagle okazało się, że z profilu Viki na Instagramie zniknęły wszystkie posty i relacje. Zmieniło się także zdjęcie profilowe — zamiast wizerunku artystki pojawiła się czysta, czarna plansza. Co ciekawe, pozostałe profile Viki Gabor w mediach społecznościowych nie przeszły podobnej metamorfozy i wyglądają zupełnie zwyczajnie.

Powody nie są znane. Brak wyjaśnień tylko spotęgował niepokój fanów, którzy masowo przenieśli się na jej profil na Facebooku. Pod ostatnim zdjęciem wciąż przybywa komentarzy pełnych wsparcia i otuchy. „Olewaj trollaków. Oni, żeby poczuć się lepiej, będą chcieli cię zniszczyć. To twoje życie bądź szczęśliwa”, „Niech podli ludzie mówią, co chcą, jesteś the best”, „Trzymaj się Viki”, „Nie daj się dziewczyno zaszczuć!” — piszą internauci.

Bogdan Trojanek o hejcie i romskich tradycjach

Do fali negatywnych reakcji odniósł się także Bogdan Trojanekw rozmowie z „Faktem”. Muzyk przyznał, że zarówno on, jak i jego rodzina bardzo przeżywają komentarze, które pojawiły się po zaślubinach Viki i Giovanniego. — „Nie spodziewałem się, że w Polsce, w której w niedzielę w kościele wszyscy się modlą za sąsiadów, za papieża, za księdza biskupa, wyleje się taki hejt na młodych ludzi, którzy się pokochali. [...] Którzy kochają tradycję romską, bo właśnie w kulturze romskiej się wychowali. To jest bolesne bardzo” — mówił przejęty.

