Stephen King ujawnia listę swoich 10 ulubionych filmów

Na liście znalazły się dzieła wybitnych reżyserów: Friedkina, Coppoli, Scorsesego, Wildera czy Spielberga (aż dwukrotnie). King docenił zarówno klasyki kina noir i westernu („Podwójne ubezpieczenie”, „Skarb Sierra Madre”), jak i ponadczasowe hity lat 70. – „Szczęki” czy „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”. Wśród tytułów pojawia się także „Ojciec chrzestny II”, kultowa „Casablanca” oraz debiutancka współpraca Scorsesego z De Niro w „Ulicach nędzy”.

Nie zabrakło niespodzianki: King włączył do zestawienia komedię romantyczną „Dzień świstaka” z Billem Murrayem, film, który zapoczątkował modę na historie z pętlą czasu. Całość otwiera „Cena strachu” Friedkina – porażka kasowa z 1977 roku, którą King uważa za niedocenione arcydzieło.

W zestawieniu zabrakło jednak jego ulubionych adaptacji – Misery, „Stań przy mnie”, „Zielonej mili” czy „Skazanych na Shawshank” – a także „Lśnienia”, którego ekranizacji w reżyserii Kubricka pisarz nigdy nie zaakceptował.

Co ogląda Stephen King? Oto jego filmowa złota dziesiątka

„Cena strachu”



W południowoamerykańskim kraju wybucha szyb naftowy. By ugasić pożar, czterech śmiałków podejmuje się przewieźć ładunek nitrogliceryny.



„Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



„Ucieczka gangstera”



Król złodziei, Doc McCoy, nakłania swoją żonę, aby mu pomogła wydostać się z więzienia. Doc wie, że żona ma romans z ważnym politykiem. Nie wie natomiast, że konsekwencją tej zdrady jest napad, w którym będzie musiał wziąć udział natychmiast po opuszczeniu więziennych murów.



„Dzień świstaka”



Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.



„Casablanca”



II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.



„Skarb Sierra Madre”



Meksyk lat dwudziestych. Dwóch poszukiwaczy przygód po skończeniu zleconej pracy, szukając nowego zarobku spotyka poszukiwacza przygód Howarda, który twierdzi, że w pobliskich wzgórzach znajduje się złoto. Wspólnie rozpoczynają kopanie. Wkrótce okazuje się, że coś znaleźli.



„Szczęki”



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.



„Ulice nędzy”



Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.



„Bliskie spotkania trzeciego stopnia”



Grupa ludzi, których zdawałoby się nic nie łączy, nieoczekiwanie porzuca wszystko i wyrusza na spotkanie nieznanego. Wszyscy odebrali tajemniczy sygnał, który kieruje ich ku niesamowitej górze w stanie Wyoming zwanej Diabelską Wieżą. Okazuje się, że miejsce to wybrali przybysze z kosmosu, którzy lądują na naszej planecie z niezwykłą misją. Sekretu strzeże międzynarodowa ekipa naukowców i wojskowych, którzy oczekują pierwszego w dziejach ludzkości bliskiego spotkania III stopnia, czyli bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami obcej cywilizacji.



„Podwójne ubezpieczenie”



Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów. Czytaj też:

