Znakomity thriller niebawem na Prime Video. Adrenalina gwarantowana

„Nieczysta gra” to mocny thriller akcji w reżyserii Shane'a Blacka („Nice Guys. Równi goście”, „Iron Man 3”), który na nowo ożywia klasyczny film o napadach, tym razem w szalonej odsłonie inspirowanej bestsellerowymi powieściami Donalda E. Westlake’a. W rolach głównych zobaczymy nominowanego do Oscara Mark’a Wahlberg’a jako charyzmatycznego i doświadczonego złodzieja Parker’a oraz nominowanego do Oscara LaKeith Stanfield jako bystrego oszusta Grofielda.

„Nieczysta gra”. O czym będzie nowy thriller Prime Video?

Po tym jak ostatni, starannie zaplanowany skok kończy się morderstwem wspólników, Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen (Rosa Salazar), odpowiedzialną za ich zdradę. Zamiast tego odkrywa, że pieniądze zniknęły – a jedynym sposobem, by je odzyskać, jest pomoc jej w dokonaniu pozornie niemożliwego zadania: kradzieży kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów.

Razem z Grofieldem, Parker zbiera ekipę bezwzględnych, lecz niezwykle utalentowanych specjalistów, w tym złodziei dzieł sztuki Eda Mackeya (Keegan-Michael Key) i jego żonę Brendę (Claire Lovering), a także brawurowego kierowcę Stana (Chai Hansen). W miarę rozwoju akcji okazuje się jednak, że ten skok ma mroczne konsekwencje – by odnieść sukces, Parker i jego ludzie muszą zmierzyć się z nowojorską mafią w grze w kotka i myszkę.

„Nieczysta gra” to emocjonująca podróż przez świat zbrodni i intryg, która prowadzi do spektakularnego finału w sercu Nowego Jorku, trzymając widzów w napięciu aż do samego końca seansu. Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Nowy film Shane’a Blacka „Nieczysta gra” zadebiutuje na Prime Video już 1 października.

Czytaj też:

Nadchodzi świeżutki horror z gwiazdą „Oppenheimera”. Zwiastun wbija w fotelCzytaj też:

2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybierać