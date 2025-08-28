Nadchodzi świeżutki horror z gwiazdą „Oppenheimera”. Zwiastun wbija w fotel

Za reżyserię odpowiada Felipe Vargas, który wcześniej zyskał uznanie dzięki horrorowi krótkometrażowemu „Milk Teeth”. Autorem scenariusza jest Alan Trezza („W skórach demona”). W swoim debiucie fabularnym Vargas sięga po motyw klątwy i nadprzyrodzonych zjawisk. Odwołuje się do znanej z kina grozy afro-kubańskiej religii Palo często utożsamianej ze złem. Wraz z tytułową bohaterką, graną przez Emeraude Toubię, przedstawiony jest jednak zupełnie inny, pełen niuansów obraz tej religii. „Rosario” to historia o poszukiwaniu swojej kulturowej tożsamości, o tym, co oznacza jej porzucenie i jaki ma to wpływ na kolejne pokolenia.

Horror z gwiazdą „Oppenheimera”. O czym będzie „Rosario”?

Rosario Fuentes, maklerka giełdowa z Wall Street, wraca do mieszkania swojej zmarłej babci, gdzie odkrywa przerażający sekret – ukrytą komnatę wypełnioną okultystycznymi artefaktami związanymi z mrocznymi, pokoleniowymi rytuałami. Zaczynają ją nękać nadprzyrodzone zjawiska. Rosario musi zmierzyć się z przeszłością swojej rodziny i złowrogimi siłami, które nie chcą zostać zapomniane.

U boku Emeralde Toubii („Shadowhunters”) wystąpili David Dastmalchian („Oppenheimer”) i José Zúñiga („Sound of Freedom”). Film został wyprodukowany przez Jona Silka („To”), Javiera Chapę („Czarny demon”) i Phillipa Brauna („The Long Game”).

Po światowej premierze dziennikarze zwracali uwagę m.in. na to, że reżyser wykazał się w tym filmie talentem do stworzenia przerażającej atmosfery bez konieczności uciekania się do nadużywania efektów CGI („Los Angeles Times”), a film warto obejrzeć ze względu na zapadającą w pamięć rolę Emeralde Toubii (IndieWire).

Zobaczcie pierwszy zwiastun horroru:

Horror „Rosario” trafi do kin już 31 października.

Czytaj też:

2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybieraćCzytaj też:

Wielka reżyserka powraca z thrillerem dla Netfliksa. Są pierwsze zdjęcia