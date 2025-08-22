50+ najlepszych seriali i filmów true crime. Lista ostateczna

Gatunek „true crime” od lat cieszy się popularnością – zarówno jeżeli chodzi o seriale jak i filmy. Historie oparte na faktach, rekonstrukcje wydarzeń, rozmowy ze świadkami i śledczymi sprawiają, że widz ma poczucie obcowania z prawdziwą zagadką kryminalną.

Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych seriali i filmów dokumentalnych o prawdziwych zbrodniach, dostępnych na popularnych w Polsce platformach streamingowych. Znajdziesz tu zarówno głośne sprawy, które swego czasu elektryzowały opinię publiczną, jak i mniej znane historie, które zaskakują skalą okrucieństwa czy nieoczywistym przebiegiem śledztwa.

Jeśli fascynują cię kryminalne zagadki i chcesz poznać mroczne kulisy prawdziwych wydarzeń, te tytuły powinny znaleźć się na twojej liście.

Prawdziwe zbrodnie na ekranie: 50+ najlepszych produkcji

„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Światła wszystkich kamer skierowane są na Roberta Dursta, spadkobiercę nowojorskiego imperium w branży nieruchomości, oskarżonego o popełnienie trzech morderstw ponad 30 lat temu. Błyskotliwy, stroniący od ludzi, będący jednocześnie pod stałym obstrzałem mediów Durst nigdy publicznie nie przedstawiał swojej wersji zdarzeń - aż do teraz.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”



Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.



„Król tygrysów”



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”



Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.



„The Keepers”



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Schody”



Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.



„Krematorium”



Opowieść o owianym złą sławą rodzinnym zakładzie pogrzebowym w Los Angeles, który przez lata prowadził moralnie wątpliwe i nieludzkie praktyki.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty”



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę”



W eleganckim, skąpanym w słońcu Los Angeles roku 1985 czai się nikczemny seryjny morderca. W tym opartym na faktach serialu dwóch detektywów zrobi wszystko, by go dopaść.



„The Confession Killer”



Henry Lee Lucas zyskał sławę, gdy przyznał się do setek niewyjaśnionych zbrodni. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”



Serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa — lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i jego szokujące zbrodnie.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera”



Seria rozmów, w których seryjny morderca Jeffrey Dahmer opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. Poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego”



Ucztować lubił z potężnymi, polować - na słabych. Pod roześmianą twarzą skrywał przerażające oblicze sadystycznego seryjnego mordercy.



„Taśmy winy”



Czasami skazani za morderstwa utrzymują, że ich zeznania zostały wymuszone lub były po prostu fałszywe. Właśnie o takich sprawach opowiada ten serial dokumentalny.



„Wyznania morderców”



Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Niewinny człowiek”



Historia Rona Williamsona, człowieka, który przez 11 lat siedział w celi śmierci w Oklahomie za przestępstwo, którego nie popełnił. Na podstawie „Niewinnego” Johna Grishama.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Jimmy Savile: Brytyjski horror”



Gwiazdor telewizji Jimmy Savile oczarował cały naród swoją oryginalnością i filantropią. Postawione mu zarzuty odsłoniły jednak nieznaną stronę jego osobowości.



„Projekt niewinność”



„Projekt Niewinność” ujawnia pomyłki i nieuczciwość w serii błędnych wyroków, ukazując krzywdy wyrządzone ofiarom i oskarżonym.



„W ogień: Utracona córka”



Dwuczęściowy dokument o nieustępliwej matce, która próbuje rozwiązać złożoną zagadkę dotyczącą zaginięcia w 1989 roku swojej oddanej do adopcji córki.



„Dorwać mordercę”



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



„Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh”



Szokujące tragedie powodują rozłam w zżytej społeczności w Karolinie Południowej i ujawniają wstrząsające sekrety jej najbardziej wpływowej rodziny.



„Amerykańska obława: O.J. Simpson”



Biały bronco. Rękawiczki. Proces stulecia. Oto serial dokumentalny poświęcony szokującemu morderstwu, które stało się częścią kultury.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



„Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey”



Błędy policji i medialna wrzawa skierowały śledztwo w sprawie zabójstwa JonBenét Ramsey na złe tory. Ten serial dokumentalny to kronika długiej batalii o sprawiedliwość.



„Co się stało z Amy Bradley?”



Twórcy serialu analizują autentyczną sprawę zaginięcia 23-latki podczas rejsu po Karaibach w 1998 roku i pokazują niestrudzone wysiłki jej szukającej odpowiedzi rodziny.



„W szponach Twin Flames”



Byli klienci firmy mającej pomagać ludziom odnaleźć prawdziwą miłość opowiadają w tym serialu dokumentalnym o szokujących praktykach, jakich dopuszczali się założyciele.



„Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa”



Ta zbrodnia wstrząsnęła Brazylią: Elize Matsunaga zastrzeliła i poćwiartowała swego bogatego męża. W serialu dokumentalnym znalazł się pierwszy wywiad ze sprawczynią.



„Złap i ukręć łeb”



Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.



„Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata”



Jak konflikt między najbogatszą kobietą świata i jej córką zmienił się w skandal na cały kraj? O tym opowiada ten serial dokumentalny.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama”



Przez pryzmat wywiadów i niepublikowanych wcześniej nagrań ten serial dokumentalny przedstawia historię Davida Berkowitza, seryjnego mordercy z Nowego Jorku lat 70. XX wieku.



„Scena zbrodni”



Dokument przedstawia sposób działania indonezyjskich szwadronów śmierci w 1965-66 roku.



„Ikar”



Amerykański kolarz bada aferę dopingową, w którą uwikłany jest rosyjski naukowiec - demaskator numer jeden na celowniku Putina.



„Oszust z Tindera”



Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.



„Dziewczyna ze zdjęcia”



Znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnicę, która okazuje się koszmarem.



„Amanda Knox”



Amanda Knox jest amerykańską studentką, która w 2007 roku pojechała na wymianę do Włoch. Tam została oskarżona o morderstwo swojej współlokatorki - Meredith Kercher.



Kadr z dokumentu „Powiedz mi, kim jestem”



Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.



„Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi”



Historia Theranos, wielomiliardowej firmy technologicznej, jej założycielki Elizabeth Holmes oraz ogromnego oszustwa, które doprowadziło do upadku firmy.



„Historia braci Menendezów”



Lyle i Erik Menendezowie, skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców, opowiadają swoją wersję wydarzeń w tym dokumencie o szokującej zbrodni i późniejszym procesie.



„Kocham Cię, teraz umieraj”



Dokument o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku.



„Nasz ojciec”



Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Psychika mordercy”



Dokument wyreżyserowany i wyprodukowany przez zdobywcę Oscara Aleksa Gibneya przedstawia psychiatrę sądową dr Dorothy Otnow Lewis, która spędziła życie badając wewnętrzne życie ludzi brutalnych i pracując z wieloma seryjnymi mordercami - w tym Arthurem Shawcrossem czy Tedem Bundym. Czas spędzony z pacjentami z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości doprowadził ją do opracowania teorii dotyczącej tego, co czyni z człowieka mordercę. Teoria ta uczyniła ją wzbudzającą kontrowersje biegłą sądową. Jej badawcze materiały wideo, pokazywane po raz pierwszy szerokiej publiczności, ukazują niesamowite przemiany jednostek i dają do myślenia.



„Audrie i Daisy”



W tym poruszającym dokumencie dwie nastolatki padają ofiarą ataku seksualnego, by potem przeżyć kolejne upokorzenie w internecie i w swoim rodzinnym mieście.



„Mężobójstwo po amerykańsku”



Morderstwo czy samoobrona? Dokument prezentujący różne punkty widzenia na sprawę śmierci Jasona Corbetta podczas kłótni z jego żoną i teściem.



„Ghislaine Maxwell obrzydliwie bogata”



Dokument przedstawia relacje ofiar handlu ludźmi oraz szczegóły procesu Ghislaine Maxwell, brylującej towarzysko wspólniczki Jeffreya Epsteina.



„Kto zabił Garretta Phillipsa?”



W produkcji tej przedstawiona została sprawa morderstwa 12-letniego Garretta Phillipsa, którego ciało zostało znalezione w jego domu 24 października 2011 r. Policja szybko wpadła na trop podejrzanego tej niewyobrażalnej zbrodni, którym był ich zdaniem Oral "Nick" Hillary, trener piłki nożnej na Clarkson University i były chłopak matki Garretta, Tandy Cyrus. Film dokumentalny HBO "Kto zabił Garretta Phillipsa?" ma na celu odkrycie prawdy, która stała za tragicznym morderstwem chłopca i wpłynęła na życie całego miasta oraz szukanie winnego w czarnym mężczyźnie, żyjącym w zdominowanej przez białych społeczności.



„Co zrobiła Jennifer?”



Kiedy Jennifer Pan dzwoni na numer alarmowy, żeby zgłosić, że zastrzelono jej rodziców, staje się główną podejrzaną w nietypowej sprawie kryminalnej.



„Sprawa Friedmanów”



Film opowiadający historię żydowskiej zamożnej rodziny Friedmanów, której świat nagle przewraca się do góry nogami, kiedy ojciec Arnold i najmodszy syn Jesse zostają aresztowani i oskarżeni o molestowanie dzieci. W latach 80-tych Arnold Friedman był nauczycielem w szkole średniej i jako jeden z pierwszych próbował wprowadzać komputery jako narzędzie edukacji dla dzieci. Jednak życie rodziny wkrótce radykalnie się zmieniło, gdy Friedmanowie stali się obiektem zainteresowań służb specjalnych, których śledztwo doprowadziło do aresztowania Arnolda oraz osiemnastoletniego Jesse'go i oskarżenia ich o okropne przestępstwa. Film zdobył Nagrodę Główną Jury na Festiwalu Filmów Niezależnych Sundance, w kategorii najlepszego dokumentu.



„Dziewczyna w rzece: Cena wybaczenia”



Dokument opowiada o kobiecie, która przetrwała falę morderstw w Pakistanie.



„I zbaw nas ode złego”



Nieustannie przenoszony na nowe parafie Północnej Kalifornii wielebny Oliver O'Grady szybko zdobywa zaufanie i szacunek wiernych. Jednak nie wiedzą oni o tym, że ksiądz jest niebezpiecznym pedofilem, którego tajemnicę, świadomi jego upodobań hierarchowie kościelni, skrywali przez 30 lat, pozwalając mu na wykorzystywanie niezliczonej liczby dzieci.Czytaj też:

