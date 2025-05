Tylu nowości dawno nie było! HBO Max na dniach będzie miał te hity

Druga połowa maja to przede wszystkim premiera nowości "Duster" – serialu od samego J.J. Abramsa, którego pierwszy odcinek oglądać możecie już od dziś. W najbliższych dniach na HBO Max zadebiutuje także 3. sezon "I tak po prostu..." czyli kontynuacji kultowego serialu "Seks w Wielkim Mieście". Doczekamy się też 8. sezonu legendarnej animacji "Rick i Morty". Na HBO Max do końca maja premierę będą miały aż trzy produkcje dokumentalne. Najwięcej jednak widzów przyciągnie z pewnością kinowy hit od reżysera "Parasite" z Robertem Pattinsonem w głównej roli.

Co jeszcze obejrzymy na HBO Max w drugiej połowie maja? Sprawdźcie pełną rozpiskę premier!

Prawie 30 nowości na HBO Max do końca maja. Nie przegap hitów

„Duster” (serial) – 16 maja



W 1972 roku pierwsza czarnoskóra agentka FBI (Rachel Hilson) rekrutuje kierowcę (Josh Holloway), aby pomógł jej rozbić syndykat przestępczy.



„Książę” (serial) – 22 maja



Po podejrzanej śmierci króla Thuna, jego syn obejmuje tron. Historia rozwija się, gdy nowy książę przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami.



„Rick i Morty” sezon 8. (serial) – 26 maja



Wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim, śledzący losy genialnego, lecz socjopatycznego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.



„I tak po prostu...”, sezon 3. (serial) – 30 maja



Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie, Miranda i Charlotte są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.



„Kraven Łowca” (film) – 16 maja



Złoczyńcy nie rodzą się, lecz są tworzeni. Poruszająca opowieść o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela.



„Wspomnienia płonącego ciała” (film) – 16 maja



Wspomnienia, sekrety i tęsknoty trzech kobiet, które zostały splecione w poetycki sposób.



„Zabić wspomnienia” (film) – 16 maja



Dwaj koledzy ze studiów przypadkiem spotykają się po latach. Jeden z nich w wyniku ataku na WTC stracił całą rodzinę i potrzebuje kogoś, kto pomoże mu otrząsnąć się z tej tragedii.



„Pocałunek” (film) – 16 maja



Między młodym oficerem kawalerii a niepełnosprawną córką barona rozwija się romans. Czy jego uczucia są naprawdę wzbudzone przez miłość, czy tylko litość?



„Schowek 234” (film) – – 16 maja



Gdy grupa przestępców przychodzi odebrać zawartość magazynu, kobieta prowadząca obiekt musi zagrać w kotka i myszkę, aby uciec z życiem.



„Dalia i Czerwona Księga” (film) – 17 maja



Dwunastoletnia Dalia, córka słynnego pisarza, który niedawno zmarł, musi dokończyć niedokończoną książkę ojca.



„Akademia Pana Kleksa” (film) – 17 maja



Ada znajduje drogę do Akademii, aby odkrywać świat bajek i wyobraźni. Jednocześnie poznaje największy sekret swojej rodziny.



„Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta” (film) – 22 maja



Hitch to nowojorski „lekarz serc”, który zawodowo pomaga nieśmiałym mężczyznom zdobywać upragnione kobiety. Pewnego dnia spotyka na swej drodze piękną dziennikarkę i zakochuje się w niej na zabój...



„Czworo do tanga” (film) – 23 maja



Julian zakochuje się w Lorenie. Kłopoty zaczynają się, gdy podczas jednej podróży dołączają do nich dwaj nieznajomi.



„Drugie życie” (film) – 23 maja



Anna spędziła 15 lat w więzieniu za morderstwo, które popełniła jako nastolatka. Chociaż zostaje zwolniona, opinia otoczenia nadal ją prześladuje.



„Przeznaczenie” (film) – 23 maja



Film śledzi losy agenta wysłanego w zawiłą serię podróży w czasie, których celem jest powstrzymanie przyszłych zabójców przed popełnieniem zbrodni. Teraz bohater musi dorwać jedynego przestępcę, który mu przez cały czas umykał.



„Sujo” (film) – 23 maja



Zabity członek kartelu pozostawia po sobie 4-letniego syna Sujo, a cień przemocy towarzyszy chłopcu na każdym etapie jego życia.



„Węgierska krawcowa” (film) – 23 maja



Marika, węgierska wdowa, ukrywa żydowskiego chłopca w swoim domu na granicy słowacko-węgierskiej podczas burzliwych lat wojny.



„Tomb Raider” (film) – 23 maja



Alicia Vikander jako Lara Croft, która stara się poradzić sobie ze swoimi demonami i odnaleźć zaginionego przed laty ojca.



„Mickey 17” (film) – 23 maja



Mickey Barnes znajduje się w sytuacji, w której jego pracodawca wymaga najwyższego poświęcenia dla pracy... umierać, aby żyć.



„Jojo Rabbit” (film) – 30 maja



Zafascynowany nazizmem niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.



„Nasz świat” (film) – 30 maja



Kosowo, 2007. Zoé i Volta opuszczają swoją odległą wioskę, aby rozpocząć naukę na Uniwersytecie w Prisztinie.



„Klątwa naszyjnika” (film) – 30 maja



Laura Davis otrzymuje w prezencie antyczny naszyjnik, a jej córki odkrywają ukrytą w nim złowrogą siłę, która może zniszczyć wszystko, co kochają.



„Omen: Początek” (film) – 30 maja



Prequel popularnego horroru, w którym kobieta odkrywa przerażający spisek kościelny.



„Krwawe trofeum” (film) – 16 maja



Śledztwo dziennikarki Ewy Galicy w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców prowadzi do Polski. Wietnamska mafia i walka o przetrwanie zagrożonego gatunku.



„Bitwa o Culiacán: Spadkobiercy kartelu” (film) – 22 maja



Serial dokumentalny opowiadający o próbie aresztowania barona narkotykowego Ovidia Guzmána, syna 'El Chapo'.



„Pee-Wee we własnej osobie” (film) – 24 maja



Paul Reubens opowiada historię swojego życia oraz przedstawia proces tworzenia swojego ukochanego alter ego, Pee-wee Hermana.Czytaj też:

