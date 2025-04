Filmowy reset na początku tygodnia – 10 tytułów idealnych na poniedziałek

Poniedziałki mają złą sławę. Zazwyczaj kojarzą się z pobudką o nieludzkiej porze, powrotem do pracy lub szkoły i ogólnym niedoborem kawy, energii oraz chęci. Ale nie musi tak być. Czasem wystarczy jeden dobry film, by zakończyć dzień w lepszym nastroju.

Na szczęście Netflix ma w zanadrzu sporo tytułów, które świetnie sprawdzają się właśnie w poniedziałkowe wieczory. To filmy lekkie, wciągające, inspirujące albo po prostu dające oddech – dokładnie takie, jakich potrzebujemy w poniedziałki.

Zebraliśmy 10 propozycji, które pomogą ci przetrwać ten dzień. Są tu zarówno nowości, jak i sprawdzone hity, komedie, dramaty, thrillery i historie, które po prostu dobrze się ogląda.

10 filmów, które uratują każdy poniedziałek. Znajdziesz je na Netflix

„Lista marzeń”



Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.



„Światłoczuła”



Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.



„Czasem trzeba odpuścić”



Główną bohaterką jest Stella, która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego — poskłada rodzinę na nowo.



„Czekam, aż stanie się coś pięknego”



Jest rok 1946. Amerigo ma siedem lat i nigdy nie wyjechał z Neapolu wraz ze swoją matką, Antoniettą. Lecz jego świat brudnych ulic i biedy wkrótce się zmieni. Wsiądzie na pokład jednego z „pociągów szczęścia”, aby spędzić zimę na północy z młodą kobietą imieniem Derna, która będzie się nim opiekować. U jej boku Amerigo uświadomi sobie coś, co skłoni go do podjęcia trudnej decyzji na całe życie. Lecz będzie musiało minąć kilka lat, nim zrozumie prawdę — że ci, którzy nas kochają, nie zatrzymują nas, lecz pozwalają nam odejść.



„Joy”



Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.



„Jego trzy córki”



Scenarzysta i reżyser Azazel Jacobs („Francuskie wyjście”, „Kochankowie”) przedstawia słodko-gorzki i zaskakująco zabawny film o zbliżającym się do kresu życia ojcu rodziny i jego trzech dorosłych córkach, które postanawiają towarzyszyć mu w ostatnich chwilach. Katie (Carrie Coon) to trzymająca rękę na pulsie matka z Brooklynu, która ma urwanie głowy z nieobliczalną nastoletnią córką. Christina (Elizabeth Olsen) jest zupełnie innym typem rodzica — ma naturę wolnego ducha i po raz pierwszy rozstała się ze swoimi dziećmi. Z kolei Rachel (Natasha Lyonne) nigdy nie wyprowadziła się z mieszkania ojca, lubi zapalić sobie skręta i obstawić zakład u bukmachera — ku irytacji przyrodnich sióstr, które urodziły się z innej matki i mają inną wizję świata. Jacobs wnikliwie przygląda się dynamice relacji rodzinnych zachodzących pod jednym dachem w ciągu trzech rozhuśtanych emocjonalnie dni, podczas których śmierć wisi w powietrzu, żale i pretensje wychodzą na światło dzienne, a miłość sączy się przez szczeliny skruszałego domu.



„Mężczyzna imieniem Otto”



W oparciu o bestseller New York Timesa „Mężczyzna imieniem Otto” opowiada historię Otto Andersona (Tom Hanks), który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol - rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości, stracie i życiu, pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.



„Tár”



Film z Cate Blanchett w roli ikony muzyki Lydii Tár analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej wpływ i trwałość we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek i pierwszą w historii kobiet główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Paryż pani Harris”



Pełna humoru i wzruszająca opowieść o londyńskiej sprzątaczce Adzie Harris (Lesley Manville), której wydaje się, że jej samotne życie może się odmienić, jeśli stanie się właścicielką sukni od Christiana Diora. Pożegnanie z takimi przyjaciółmi jak Archie (Jason Isaacs) nie będzie łatwe, podobnie jak zjednanie sobie elit w Paryżu – od Madame Colbert (Isabelle Huppert) po wyidealizowanego księgowego André (Lucas Bravo). Ale nieposkromiony urok Ady może w końcu uratować cały Dom Diora w tej pokrzepiającej historii o zwyczajnej kobiecie, której odwaga podążania za swoimi marzeniami pozwala stać się niezwykłą inspiracją.Czytaj też:

8 wybitnych nowości w tym tygodniu na Netflix! Sprawdzamy premieryCzytaj też:

Gorące tytuły, o których mówi cała Polska. 8 filmowych perełek na Max