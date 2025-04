Dziś w TV jeden z najlepszych filmów ostatnich lat!

Film „Uciekaj!” (ang. „Get Out”), który zadebiutował w 2017 roku, to pełnometrażowy reżyserski debiut Jordana Peele’a, który zrewolucjonizował gatunek horroru, łącząc go z ostrą społeczną satyrą. Produkcja szybko zdobyła status kultowej, a jej inteligentna narracja i niepokojący klimat sprawiły, że widzowie na długo zapamiętali tę historię.

O czym jest film „Uciekaj!” Jordana Peele'a?

Fabuła skupia się na Chrisie (Daniel Kaluuya), młodym czarnoskórym mężczyźnie, który wybiera się wraz ze swoją białą dziewczyną Rose (Allison Williams) do domu jej rodziny. Początkowo jej rodzice wydają się niezwykle uprzejmi, choć nieco nadgorliwi w podkreślaniu swojej otwartości. Szybko okazuje się jednak, że pod fasadą serdeczności kryje się coś znacznie bardziej złowrogiego.

„Uciekaj!” to nie tylko przerażająca opowieść, ale też głęboka analiza rasowych uprzedzeń i społecznych mechanizmów, które wciąż są obecne we współczesnym świecie. Film zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a Jordan Peele stał się jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina grozy.

Sukces filmu to jednak nie tylko zasługa świetnego scenariusza i reżyserii, ale także wielu interesujących decyzji produkcyjnych oraz ukrytych symboli, które mogą umknąć podczas pierwszego seansu. Jordan Peele wprowadził do filmu liczne subtelne detale, które dodają głębi tej historii. Proces powstawania filmu pełen był ciekawych momentów – od alternatywnego zakończenia po kulisy obsadzenia głównej roli. Oto najbardziej intrygujące z nich.

Ciekawostki z filmu „Uciekaj!” Jorana Peele'a. Zauważyliście to?

1.



Daniel Kaluuya otrzymał główną w filmie po jednym pomyślnym castingu. Jordan Peele powiedział, że podczas spotkania z nim nakręcił około pięć ujęć jednej z kluczowych scen, w której jego postać miała płakać. Podobno każde z ujęć było tak doskonałe, że pojedyncza łza spływała po policzku Kaluuyi w dokładnie tych samych momentach w każdym z tych ujęć.



2.



Amerykański raper i producent Chance the Rapper był tak zachwycony filmem, że wykupił wszystkie bilety niektóre z seansów w kinach w Chicago i rozdawał pod kasami wejściówki za darmo, aby jak najwięcej osób obejrzało tę produkcję.



3.



Jordan Peele przyznał, że wytwórnia Universal od razu zapytała go o kontynuację filmu. – Pierwsze, co powiedzieli, to: „Zróbmy kontynuację”. Szczerze mówiąc, jestem na to otwarty, ale od razu powiedziałem im, że nie zrobię kontynuacji tylko po to, by zarobić więcej pieniędzy. Jeżeli ją zrobie to tylko wtedy, gdy poczuje, że może być lepsza od oryginału – powiedział reżyser.



4.



Lil Rel Howery, który w filmie zagrał Roda Williamsa funkcjonariusza Transportation Security Administration na lotnisku i przyjaciela głównego bohatera, przyznał, że od czasu premiery „Uciekaj!” ciągle zaczepiany jest w czasie swoich podróży przez agentów TSA.



5.



Jordan Peele wyjaśnił, że tytuł filmu „Get Out!” (pol. „Uciekaj!”) nawiązuje do tego, co często czarnoskórzy widzowie krzyczą do ekranu telewizora, gdy oglądają horrory.



6.



Jordan Peele dzięki „Uciekaj!” został pierwszym afroamerykańskim scenarzystą, producentem i reżyserem, który napisał, wyprodukował i wyreżyserował debiut filmowy, który zarobił ponad 200 milionów dolarów ze sprzedaży biletów na całym świecie.



7.



Pisząc scenariusz, Jordan Peele inspirował się stylem brytyjskiego serialu „Psychoville” z 2009 roku, W którym występował Daniel Kaluuya.



8.



Utwór przewodni filmu, zatytułowany „Sikiliza Kwa Wahenga”, został zaśpiewany w języku suahili, z wyjątkiem angielskiego słowa „brat”, które według kompozytora Michaela Abelsa miało szczególne, uniwersalne znaczenie wśród czarnoskórych i nie wymagało tłumaczenia. Według Abelsa głosy w piosence przedstawiają dusze czarnoskórych niewolników i ofiar linczu, które próbują ostrzec Chrisa, aby uciekł. Tłumaczenie tekstu brzmi: „Bracie, uciekaj! Słuchaj starszych. Słuchaj prawdy. Uciekaj! Ratuj siebie”.



9.



Jordan Peele inspirował się w filmie częściowo stand-upem Eddiego Murphy'ego „Eddie Murphy: Delirious” (1983). Murphy żartował w nim na temat horrorów, w tym tytułów takich jak „Duch” (1982) i „Horror Amityville” (1979), i pytał, dlaczego biali ludzie zostają w domu, gdy dowiadują się, że zamieszkuje go duch. Murphy mówił, że gdyby czarny mężczyzna oprowadzany po pięknym domu usłyszał szept ducha: „Wynoś się”, natychmiast powiedziałby swojej żonie: „Szkoda, że nie możemy tu zostać, kochanie!”.



10.



Piosenka odtwarzana na początku filmu, gdy Chris pakuje się na weekend, to „Redbone” Donalda Glovera, znanego również jako Childish Gambino. Jordan Peele chciał jej użyć ze względu na jej tekst, w tym „nie śpij” i „nie zamykaj oczu”.

Film „Uciekaj!” Jordana Peele'a dziś w telewizji. Film emitowany będzie na antenie Polsatu o 23:10. Film dostępny jest też w internecie – możecie go obejrzeć na SkyShowtime i Prime Video.

Czytaj też:

2 perełki od Netflix i aż 15 hitów na Max. Co nowego dziś na streamingach?Czytaj też:

Szokujące dane: TVP VOD w marcu tuż za Netfliksem! Polacy oglądają masowo jeden serial