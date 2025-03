Te 6 filmów rządzi na Max. Najbardziej upodobali je sobie Polacy

Platforma Max pojawiła się w Polsce w ubiegłym roku i szybko zdobyła popularność, stając się jednym z najważniejszych graczy na rynku platform streamingowych. Na jej dynamiczny rozwój wpływ ma z pewnością bardzo szeroka biblioteka oryginalnych produkcji – zarówno seriali, jak i filmów oraz dokumentów. Widzowie często także sięgają po Max, jeżeli chcą obejrzeć popularne tytuły TVN czy TTV. Kolejnym istotnym plusem Maxa jest fakt, że wiele filmów trafia na platformę bardzo szybko po premierach kinowych. To ogromna zaleta dla osób, które nie zdążyły zobaczyć danej produkcji na wielkim ekranie lub po prostu wolą oglądać filmy w domowym zaciszu.

Dzięki udostępnianym przez Max listom TOP 10 najpopularniejszych, wiemy, jakie filmy najchętniej oglądają teraz widzowie w Polsce. Jeżeli szukacie jakiegoś dobrego tytułu na wolny wieczór, sprawdźcie, jakie hity teraz królują na Max i przyciągają największą ilość widzów.

6 filmów robi zamieszanie na Max. Polacy chcą więcej takich tytułów

6. „Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma” (thriller)



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



5. „Podrabiani zakochani” (komedia)



ON to playboy i nadęty bufon, który wykorzystuje swojego robota-klona do pierwszych randek, by wkroczyć jak rycerz na białym koniu, gdy robi się bardziej pikantnie. ONA to miłośniczka drogich torebek, która chętnie korzysta z pomocy swojej sobowtórki, by naciągać na drogie prezenty napotkanych naiwniaków. Wszystko działa bez zarzutu, do czasu aż na ich wspólną randkę wysyłają swoje nie do końca legalne zamienniki. Kiedy między robotami zaczyna iskrzyć, postanawiają zbuntować się przeciwko swoim właścicielom i uciec w świat. Charles i Elaine muszą odkryć karty i pomimo niechęci do siebie ruszyć w pościg za swoimi sobowtórami, zanim sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli.



4. „Po imprezie” (dramat)



Młoda studentka dowiaduje się, że ojciec narobił ogromnych długów. Jej dotychczas beztroskie życie wywraca się do góry nogami i musi zdecydować, czy zaufać i pomóc ojcu, czy ocalić samą siebie, póki jeszcze ma czas.



3. „Wybraniec” (biograficzny dramat)



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



2. „Rodzice kontra duch” (horror, komedia)



Rohan (Nik Dodani) i Josh (Brandon Flynn) planują idealny weekendowy wypad na wieś, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Kiedy jednak napięcia zaczynają narastać między bardziej tradycyjnymi Sharon (Edie Falco) i Frankiem (Brian Cox) a wyluzowanymi Liddy (Lisa Kudrow) i Cliffem (Dean Norris), rodziny wkrótce zdają sobie sprawę, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.



1. „Ona słucha” (horror)

Rodzina Curtisów zostaje wybrana do przetestowania nowego urządzenia domowego – cyfrowego asystenta o nazwie AIA, które uczy się zachowań ludzi, aby przewidywać ich potrzeby.





