Oscary 2025 już za chwilę! Gdzie obejrzeć nominowane filmy w sieci? Podpowiadamy!

Oscarowy wieczór to jeden z tych, kiedy świat kina zatrzymuje się na moment, a wszyscy fani filmów zastanawiają się, kto wróci do domu ze złotą statuetką. Co roku pojawia się mnóstwo spekulacji, kontrowersji i emocji wokół nominowanych tytułów – które filmy zasłużyły na wyróżnienie, które zostały pominięte, a które mają szansę na największy triumf. Niezależnie od tego, czy śledzicie Oscary dla samej ceremonii, czy po prostu chcecie zobaczyć, o czym mówi cały świat, jedno jest pewne – warto nadrobić nominowane filmy, zanim zapadną ostateczne werdykty.

Dobra wiadomość jest taka, że wiele z oscarowych produkcji jest już dostępnych na streamingach. Nie trzeba biec do kina na ostatnią chwilę – wystarczy włączyć ulubioną platformę i odpalić jeden z tytułów, które mają szansę na statuetkę. Od widowiskowych dramatów po intymne historie, od wysokobudżetowych hitów po niezależne perełki – tegoroczne nominacje pokazują, jak różnorodne i bogate jest współczesne kino.

Jeśli więc chcecie nadrobić największe filmowe hity przed galą albo po prostu sprawdzić, o czym wszyscy będą mówić następnego dnia, mamy dla was listę oscarowych tytułów dostępnych na streamingach. Oto filmy, które wciąż macie szansę obejrzeć przed wielkim finałem.

Te filmy nominowane do Oscara obejrzycie już na streamingach

„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Film dostępny na: Max, Prime Video, Player, Premiery Canal+, Megogo, Apple TV+



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

Film do obejrzenia na: Polsat Box GO, Prime Video, TVP VOD, Player, Premiery Canal+



„Prawdziwy ból”



Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski, w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina.

Film dostępny na: Disney+, Prime Video, Megogo



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.

Film dostępny na: Polsat Box Go, Player, TVP VOD



„Pierwsza dziewczyna w orkiestrze”



Bohaterką krótkometrażowego dokumentu jest kontrabasistka Orin O'Brien, która przecierała szlaki jako pierwsza kobieta zatrudniona w orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej.

Film do obejrzenia na Netflix



„W głowie się nie mieści 2”



Riley jest już nastolatką. W jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny.

Film dostępny na: Disney+, Prime Video, Megogo, Premiery Canal+, Player



„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”



Wierny Gromit rzuca się panu na ratunek, gdy najnowszy wynalazek Wallace'a wymyka się spod kontroli i wrabia go w serię dziwnych przestępstw.

Film dostępny na Netflix



„Dziki robot”



Roz, robot, rozbija się na dzikiej wyspie. Uczy się przetrwać, nawiązuje relacje ze zwierzętami i adaptuje się do surowego środowiska.

Film dostępny na: Prime Video, Player, Premiery Canal+



„Nie chcemy innej ziemi”



Mieszkańcy Masafer Yatta walczą na drodze prawnej o zachowanie swojej ziemi.

Film dostęny na Canal+



„Sugarcane: rozliczenie z przeszłością”



Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

Film dostępny na Disney+



„Królestwo planety małp”



W świecie zdominowanym przez małpy ludzie zostali zepchnięci na margines. Młody samiec wyrusza w trudną podróż, która zmieni jego wyobrażenie o przeszłości i wpłynie na przyszłość małp i ludzi.

Film dostępny na: Disney+, Premiery Canal+, Prime Video, Megogo, Player

Gdzie śledzić Oscary 2025?

Ceremonia rozpocznie się o godz. 23:30 noc z niedzieli 2 marca na poniedziałek 3 marca. W Polsce można ją obejrzeć w Canal+, także online. Transmisja z czerwonego dywanu rozpocznie się o godz. 23:30. Zapraszamy też do naszej relacji na żywo, którą będzie można śledzić, jak co roku, na Wprost.pl.

