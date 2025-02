Nie tylko „Konklawe”. Najmocniejsze filmy o wierze, Kościele i skandalach

Filmy o Kościele i wierze przyciągają tłumy, niezależnie od tego, czy pokazują duchowe przemiany, żywoty świętych, osobiste dramaty wierzących ludzi czy też kontrowersje, związane z osobami duchownymi. W ostatnim czasie modne stały się głównie thrillery, które pokazują Kościół od środka (jak ostatnio „Konklawe”, a wcześniej „Dwóch papieży”).

Ludzi przyciągają też mocne filmy dokumentalne, w których podejmowane są tematy nadużyć, korupcji, tuszowania prawdy czy zmagań jednostek z potężnym systemem. Wiele z tych produkcji opiera się na faktach, ukazując rzeczywiste wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną i zmieniły sposób postrzegania religijnych instytucji. Co ciekawe, wiele z tych tytułów to polskie produkcje. W 2018 roku film „Kler” Wojciecha Smarzowskiego pobił rekord otwarcia kinowego w Polsce po 1989 roku – tytuł obejrzało w trzy dni 935 tys. widzów. Z kolei wspomniany dokument „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich, który został udostępniony na YouTube, szybko zebrał 24 mln wyświetleń. Bardzo popularny w Polsce był też film Netfliksa „Dwóch papieży”, podobnie było przed laty z „Pasją” Mela Gibsona (teraz reżyser kręci film o zmartwychwstaniu Jezusa) czy hollywoodzkim „Spotlight”, opartym na faktach, który doczekał się dwóch statuetek Oscara.

Wielka wiara i wielkie upadki – filmy o Kościele i wierze, które wstrząsnęły światem

W zestawieniu poniżej znajdują się najgłośniejsze filmy dotyczące Kościoła i wiary. Są wśród nich poruszające biografie świętych i papieży, dramaty o duchowych rozterkach, filmy ukazujące potęgę religii, jak i te obnażające ciemne strony instytucji. Każdy z tych tytułów w wyjątkowy sposób pokazuje, jak wielką rolę odgrywa religia w życiu jednostek i całych społeczeństw.

„Tylko nie mów nikomu”

Tomasz Sekielski rozmawia z ofiarami molestowania seksualnego przez duchownych. Dziennikarz odwiedza parafie, w których mieszkają księża-pedofile, a w których przed laty dochodziło do zbrodni popełnianych na nieletnich. Ofiary, obecnie dorośli ludzie, wspominają tragiczne wydarzenia i zmowę milczenia, którą wymuszono na nich przez kościół katolicki i – nierzadko – ich bliskich.



Film do obejrzenia na YouTube





„I zbaw nas ode złego”



Nieustannie przenoszony na nowe parafie Północnej Kalifornii wielebny Oliver O'Grady szybko zdobywa zaufanie i szacunek wiernych. Jednak nie wiedzą oni o tym, że ksiądz jest niebezpiecznym pedofilem, którego tajemnicę, świadomi jego upodobań hierarchowie kościelni, skrywali przez 30 lat, pozwalając mu na wykorzystywanie niezliczonej liczby dzieci.

Zestawiając wyczerpujący, głęboko niepokojący wywiad z wielebnym O'Gradym, z tragicznymi historiami jego ofiar, twórca filmu – Amy Berg, odważnie demaskuje głęboką deprawację kościoła katolickiego i ukazuje udręki człowieka, którego przez tyle lat krył.

Film do obejrzenia na Apple TV+



„Chłopcy od świętego Wincentego”



Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w sierocińcu Mount Cashel w St. John's w Nowej Fundlandii i były jednym z wielu skandalów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kościele rzymskokatolickim.

Treścią filmu są dramatyczne przeżycia mieszkańców sierocińca pod wezwaniem Świętego Wincentego. Na pierwszy rzut oka życie wychowanków toczy się normalnie. Tak przynajmniej sądzą okoliczni mieszkańcy i prasa. W rzeczywistości młodzi chłopcy staja się ofiarami seksualnego molestowania przez jednego z duchownych, opiekunów. Brat Peter Lovin odczuwa bowiem nieodparty pociąg fizyczny do powierzonych jego opiece dzieci. Nie przeszkadza mu fakt, że czyny, które popełnia, oprócz tego, że są karalne z moralnego i prawnego punktu widzenia, wywierają trwały ślad w psychice napastowanych. O pomstę do nieba woła również powoływanie się przez kapłana na Boga i cytowanie przez niego Biblii. Pozornie wystarczy tylko iskra, by faryzeusz został zmieciony z powierzchni ziemi przez tego, którego imię wzywa.

Film dostępny na CDA



„Trudna wiara”

W 2002 roku media eksplodowały wiadomościami o molestowaniu seksualnym przez księży i oskarżeniach wnoszonych przeciwko przywódcom diecezji w całych Stanach Zjednoczonych. „Twist of Faith” to dokument o jednej z ofiar, Tonym Comesie, 34-letnim katoliku, strażaku i ojcu rodziny, który nie może sobie poradzić z koszmarami przeszłości, gdy odkrywa, że molestujący go w dzieciństwie ksiądz Dennis Gray mieszka tylko kilka domów dalej. Chcąc ujawnić prawdę, Comes i jego żona zapraszają dokumentalistę Kirby'ego Dicka do sfilmowania ich życia. Kiedy Comes decyduje się wyjawić prawdę, napotyka w kościele katolickim opór przed przyznaniem się do błędów, a jego wstyd i zażenowanie zmieniają się w ból i złość. Podejmuje leczenie, zatrudnia prawników, ale filary jego życia – wiara, małżeństwo zaczynają się chwiać.









„Spotlight”

Filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Nagrodzeni Pulitzerem dziennikarze śledczy gazety „Boston Globe” dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży. Historia zbulwersowała świat w 2002 roku. Ale odkrycia dziennikarzy były zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.

Film do obejrzenia na Prime Video, Player czy ViaPlay



„Dzięki Bogu”



Aleksander, Francois i Gilles – dorośli, spełniający się w swym życiu mężczyźni. Gdy nadchodzi właściwy czas, jednoczą swe siły w walce z czcigodnym kapłanem, który niegdyś zrujnował dzieciństwo im i dziesiątkom innym chłopcom. W tej sprawiedliwej walce – z własnymi słabościami i uprzedzeniami innych ludzi, z obojętnymi instytucjami i milczącymi świadkami – każdy z mężczyzn musi wybrać, w co wierzyć, nad czym się śmiać, a komu wybaczyć.



„Siostry Magdalenki”



Film opowiada o losach dziewcząt, które w latach sześćdziesiątych trafiły do zakładów prowadzonych przez Siostry św. Marii Magdaleny. Były wśród dziewcząt niezamężne matki, ofiary gwałtów, sieroty zbyt ładne i zbyt kochające życie. Zamykano je w zakonach, gdzie, zamiast na modlitwie, spędzały czas na praniu, wyżymaniu i prasowaniu. Zyski z ich pracy zasilały kasę zakonu, zaś one mogły być pewne tylko jednego – że za każde najmniejsze przewinienie czekają je dotkliwe kary fizyczne i psychiczne.

Film dostępny na CDA



„Hand of God”



Paul Cultrera i jego rodzina wywodzą się z Salem w stanie Massachusetts, miasta znanego głównie z procesu czarownic pod koniec XVII wieku. Mężczyzna wspomina swoje dzieciństwo, gdy uczęszczał do katolickiej szkoły, uczestnicząc również w mszach jako ministrant. Gdy Paul miał 14 lat, ojciec Birmingham zaczął molestować go seksualnie, co trwało kilka miesięcy. Chłopak nie zwierzał się z tych tragicznych przeżyć nikomu przez kolejne 30 lat.



„Kler”



Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.



„Ostatnie kuszenie Chrystusa”



Cieśla Jezus z Nazaretu, kuszony przez demony, postanawia się dowiedzieć, co przeznaczył dla niego Bóg. Kiedy przeznaczenie ma się już wypełnić, Jezus staje przed największą pokusą: zostaniem na Ziemi i byciem po prostu normalnym człowiekiem.

Dostępny na Prime Video i Apple TV+



„Pasja”



Film jest wstrząsającym opisem ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa. To zdecydowanie najmocniejsze przedstawienie Pasji, z jakim spotkaliśmy się do tej pory w kinie. Film jest wierny przekazom historycznym, biblijnym oraz teologicznym. Aby podkreślić autentyczność historii, aktorzy posługują się dwoma wymarłymi językami: aramejskim i łaciną.

Film dostępny na Megogo, Cinemanie czy TVP VOD



„Ojciec Pio”



Niezwykła i wzruszająca opowieść o włoskim świętym, którego zna cały świat. Ojciec Pio, zwykły zakonnik mieszka całe życie w San Giovanni Rotondo. Tam zostaje naznaczony niezwykłymi darami Bożymi. Otrzymuje stygmaty, posiada dar bilokacji i zapachu świętości. Ówczesna nauka nie potrafi wyjaśnić tych nadprzyrodzonych znaków. Sceptycznie nastawiona postawa hierarchii Kościoła kontrastuje z uwielbieniem zakonnika przez zwykłych, prostych wiernych, którzy tłumnie gromadzą się na każdej Eucharystii, odprawianej przez niego. Mimo wielu przeciwności losu oraz wielkiego cierpienia Ojciec Pio daje świadectwo wiary oddając się Bogu.



„Dwóch papieży”



W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.

Film do obejrzenia na Netflix



„Brat Słońce, siostra Księżyc”



Film Franco Zeffirellego ukazuje młodość Franciszka z Asyżu, który odkrył łączność ze światem natury dzięki wyrzeczeniu się rodzinnego bogactwa i poszukiwaniu własnego przeznaczenia poprzez uwolnienie się od dóbr materialnych. W pewnym sensie Franciszek był pierwszym w historii ubogim na własne życzenie: porzucił życie w luksusie, by szukać duchowego pojednania z całym światem.



„Wielka cisza”



Surowy film, który w swej czystej formie bliski jest spokojnemu, medytacyjnemu życiu w klasztornych murach. Bez muzyki, jedynie z klasztornymi śpiewami, bez wywiadów, bez komentarzy, bez dodatkowych materiałów. Zmiany czasu, pór roku i wszystkie powtarzalne elementy dnia i modlitwy - ten film nie jest odwzorowaniem życia klasztornego, ale istotą tegoż życia. To film o świadomości, absolutnej obecności, o życiu ludzi, którzy w najczystszej formie poświęcili całe swoje życie Bogu.



„The Keepers”



Motywem przewodnim serialu jest historia sympatycznej siostry zakonnej Cathy Cesnik, nauczycielki z jednej ze szkół średnich w Baltimore. Siostra Cathy zaginęła 7 listopada 1969 r., a dwa miesiące później odnaleziono jej ciało. Tajemnicy jej śmierci do tej pory nie udało się wyjaśnić.

Serial dostępny na Netflix Czytaj też:

