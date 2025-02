Filmy i seriale, których nie było w Polsce. Ten serwis ma asa w rękawie i może zagrozić konkurencji

Marzec zapowiada się ekscytująco dla subskrybentów SkyShowtime. Platforma przygotowała szeroki wybór premierowych tytułów, które zadowolą zarówno fanów trzymających w napięciu seriali, jak i miłośników filmowych hitów. Wśród nowości znajdziemy długo wyczekiwane kontynuacje, zupełnie nowe produkcje oraz kinowe hity, które trafią na platformę po raz pierwszy. Przejrzyjcie listę wszystkich premier.

SkyShowtime kusi nowościami w marcu. Będzie co oglądać!

„Mussolini: Son of the Century” (serial)

Serial jest adaptacją uznanej przez krytyków powieści Antonio Scuratiego opowiadającej o Benito Mussolinim oraz o historii Włoch widzianej oczami dyktatora: od powstania partii faszystowskiej w 1919 roku do morderstwa socjalistycznego polityka Giacomo Matteottiego w 1925.

Premiera: 3 marca

„1923”, 2. sezon (serial)

W drugim sezonie serialu 1923 surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Helen Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo rodziny skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Julia Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.

Premiera: 10 marca

„Boyzone: Life, Death & Boybands” (serial)

Nieopowiedziana dotąd przebojowa historia Ronana, Shane'a, Mike'a, Keitha i Stephena – pięciu nieznanych chłopaków z klasy robotniczej z Dublina. W ciągu czterech lat stali się największym boysbandem na świecie, który trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów więcej razy niż One Direction, David Bowie czy Michael Jackson. Ten serial dokumentalny to zapis wyjątkowych rozmów z czterema członkami Boyzone – zespołu, który ukształtował dwie dekady popkultury. Poruszają w nim tematy coming-outu, dorastania, życia w bezlitosnym blasku reflektorów, a także niespodziewanej śmierci Stephena, którego kochali jak brata. Po gorzkim rozstaniu i wielu latach rozłąki zgodzili się spotkać, aby opowiedzieć swoją historię.

Premiera: 16 marca

„Small Town, Big Story” (serial)

Drumbán to prowincjonalne miasteczko położone na granicy Irlandii i innego, fikcyjnego świata. O jego mieszkańcach mówi się, że są nieco oderwani od rzeczywistości, a na ich czele stoi lokalny lekarz– Seamus Proctor (Paddy Considine). Kiedy Wendy Patterson (Christina Hendricks) wraca do rodzinnej miejscowości z Los Angeles, aby zrealizować hollywoodzki spektakl, sprawy nabierają nieoczekiwanego obrotu. Spektakl rzuca nowe światło na tajemnicę skrywaną przez mieszkańców od początku tysiąclecia.

Premiera: 19 marca

„Snowpiercer” (serial)

Minęło ponad siedem lat, odkąd świat zmienił się w skute lodem pustkowie. Ocaleni zamieszkują złożony z 1001 wagonów pociąg Snowpiercer, który pozostaje w ciągłym ruchu i nieustannie okrąża Ziemię. W tym czasie pasażerowie toczą walkę o przetrwanie i społeczną sprawiedliwość. Serial o party na serii powieści graficznych Jacquesa Loba i Jeana-Marca Rochette'a oraz filmie nagrodzonego Oscarem® Bonga Joon Ho. W rolach głównych występują Jennifer Connelly i Daveed Diggs.

Premiera: 28 marca

„Problemista” (film)

Alejandro (Julio Torres) to ambitny projektant zabawek z Salwadoru, któremu trudno przebić się ze swoimi niecodziennymi pomysłami w Nowym Jorku. Kiedy jego wiza pracownicza dobiega końca, jedyną nadzieją na realizację marzeń i pozostanie w Stanach jest zatrudnienie się u nieobliczalnej artystki, wykluczonej ze świata sztuki. Problemista to surrealistyczna przygoda, w której razem z bohaterami mierzymy się ze skomplikowaną rzeczywistością Nowego Jorku i amerykańskiego systemu imigracyjnego. W pozostałych rolach Tilda Swinton i Greta Lee. Reżyserem i autorem scenariusza jest Julio Torres.

Premiera: 1 marca

„Rob Peace” (film)

Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (nominowana do Oscara® Mary J. Bilge), musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze „New York Timesa” napisanego przez Jeffa Hobbsa. W filmie zobaczymy także Camilę Cabello, a reżyserem i autorem adaptacji jest nominowany do Oscara Chiwetel Ejiofor.

Premiera: 5 marca

„Motocykliści” (film)

Chicago, lata 60. Klub motocyklowy Vandals wciągu dekady przekształca się w groźną grupę przestępczą, która daje o sobie znać w okolicy. Motocykliści to inspirowana kolekcją zdjęć Danny'ego Lyona opowieść o miłości, przemocy i braterstwie. W rolach głównych: nagrodzona Emmy® Jodie Comer, nominowani do Oscara® Austin Butler, Tom Hardy i Michael Shannon, a także Mike Faist i Norman Reedus.

Premiera: 7 marca

„Pasażer”

Randy (Johnny Berchtold) wtapia się w tło jak nikt. Kiedy jednak jego współpracownik Benson (Kyle Gallner) daje się ponieść morderczym instynktom, Randy zmuszony jest wyjść z cienia i zmierzyć się z trudną przeszłością, aby ocalić swoje życie.

Premiera: 7 marca

„The Tattooist's Son: Journey to Auschwitz”

Gary Sokolov to jedyny syn zmarłego małżeństwa słowackich żydów, Lalego i Gity Sokolov, których historię niedawno uwiecznił serial oryginalny SkyShowtime, Tatuażysta z Auschwitz, oparty na książce pod tym samym tytułem. Podobnie jak większość Ocalałych z Holokaustu, rodzice nie opowiedzieli mu o swoich doświadczeniach w obozie koncentracyjnym. W tym poruszającym dokumencie Gary po raz pierwszy odwiedza Auschwitz, żeby poznać przeszłość swojej rodziny. Ta kameralna pielgrzymka potomka Ocalałych pozwala mu zrozumieć, czego doświadczyli jego rodzice i przez jakie piekło przeszli, aby dać mu życie.

Premiera: 9 marca

„Larger Than Life: Reign of the Boybands” (film)

Przez ponad pół wieku boysbandy stanowiły kulturowy fenomen – od The Beatles i The Jackson 5 po *NSYNC i Backstreet Boys. Dokument Larger Than Life: Reign of the Boybands pokazuje realia życia członków zespołów i ich relacje z fanami – od radości i sukcesów po cienie sławy. Film pozwala wczuć się w historie muzyków oraz odkryć ich drogę na szczyt. W produkcji wywiadów udzielili członkowie boysbandów, ich managerowie oraz kluczowe postaci z branży muzycznej.

Premiera: 23 marca

„Rocketman” (film)

Ten wyjątkowy muzyczny film biograficzny pokazuje imponującą drogę Eltona Johna do sławy (w tej roli nagrodzony Złotym Globem® Taron Egerton).Posłuchaj najsłynniejszych piosenek artysty w spektakularnym wykonaniu i zobacz jak chłopak z małego miasteczka został jedną z największych gwiazd w historii rock and rolla. W filmie występują również Jamie Bell, Richard Madden i Bryce Dallas Howard.

Premiera: 1 marca

