Pół miliona widzów zobaczyło w kinach nowy polski film. „Jedynka” jest na Netflix

A mowa o filmie „Piep*zyc Mickiewicza 2”. Film w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek zadebiutował w polskich kinach 24 stycznia i po trzech tygodniach wyświetlania zebrał ponad pół miliona widzów (dokładnie: 504 742 osoby). W ostatni, walentynkowy weekend zobaczyło go 56 345 widzów.

Film wciąż oglądać możecie w kinach, jednak jeżeli nie macie ochoty na seanse poza domem, na Netflix obejrzycie pierwszą część tej opowieści. Tytuł miał premierę w styczniu 2024 roku. Widzowie poznają w nim Jana Sienkiewicza (Dawid Ogrodnik) – wyrzuconego z uczelni pisarza i wykładowcę, który zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. II B to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie.

O czym jest nowy polski hit kinowy?

W „Piep*zyć Mickiewicza 2” powraca zbuntowana ekipa z niekonwencjonalnym wychowawcą na czele. „Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?” – czytamy w opisie filmu.

Nową postacią w tej historii jest Korek, chłopak w spektrum autyzmu, pasjonat kolei, w dodatku obdarzony wielkim talentem matematycznym. Okazuje się, że idealnie pasuje do paczki Dantego! Korka zagrał młody wrocławski aktor Karol Rot (ur. 2006). Rot od lat zafascynowany jest kinem, zwłaszcza polskim. Szczególnie ceni dokonania Wojciecha Smarzowskiego. Swą przyszłość chce związać z branżą filmową; nie jest jeszcze pewien czy jako aktor, czy może reżyser.

Czytaj też:

Netflix kusi nowym miniserialem z ulubieńcem Polaków! To tylko 6 odcinkówCzytaj też:

Nie tylko „Konklawe”. Najmocniejsze filmy o wierze, Kościele i skandalach