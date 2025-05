Od Lidki z „Czterech pancernych” do miłosnego skandalu. „Nie miałam życia”

Małgorzata Niemirska zadebiutowała na ekranie jako zaledwie 16-latka, wcielając się w rolę Lidki w kultowym serialu „Czterej pancerni i pies”. Od tamtej pory jej kariera rozwijała się błyskawicznie, ale równocześnie życie prywatne obfitowało w dramaty i skandale.

Burzliwe życie Małgorzaty Niemirskiej

Małgorzata Niemirska urodziła się 16 czerwca 1947 roku w Warszawie. Pochodzi z artystycznej rodziny, a jej starszą siostrą jest aktorka Ewa Wiśniewska. Choć początkowo marzyła o karierze tancerki, los miał dla niej inne plany. Otóż kiedy miały ruszać zdjęcia do „Czterech pancernych”, ekipa filmowa przemierzała warszawskie licea w poszukiwaniu nastolatki idealnej do roli Lidki. Producentom zależało, by postać stanowiła przeciwieństwo delikatnej Marusi, w której rolę wcielała się Pola Raksa. Małgorzata Niemirska wydała się filmowcom idealną kandydatką, więc prosto ze szkolnej ławki trafiła na plan filmowy. Finalnie postać Lidki Wiśniewskiej przyniosła jej ogromną popularność, ale także zaszufladkowała ją na wiele lat.

– Siedem lat młodości w tych samych butach, furażerce, mundurze – to się mogło znudzić. Do tego wyjazdy na poligony, wcale nie było łatwo. Nie miałam życia – mówiła w „Rzeczpospolitej”.

Maturę Małgorzata Niemirska zdawała między kolejnymi planami zdjęciowymi. Choć angaż w serialu miał być początkowo tylko jednorazową przygodą, w trakcie kręcenia „Pancernych” ukończyła także studia na PWST w Warszawie, co ostatecznie przypieczętowało jej ścieżkę zawodową. Później grywała w teatrze, gdzie poznała swoją wielką miłość.

Otóż jeszcze w czasie studiów aktorka związała się z aktorem i reżyserem Andrzejem Makowieckim, za którego wyszła za mąż. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Podczas pracy nad spektaklem „Desperaci” artystka zakochała się bowiem w Marku Walczewskim. Ich romans wywołał skandal, gdyż oboje byli wtedy jeszcze w związkach małżeńskich.

– W marcu byliśmy już parą, w grudniu wzięliśmy ślub, a w międzyczasie przeszliśmy dwa rozwody. To było, jak mówią Francuzi, „coup de foudre”, uderzenie pioruna – wspominała aktorka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Małżeństwo z Walczewskim trwało aż do jego śmierci w 2009 roku. Aktor zmagał się z chorobą Alzheimera, a Niemirska opiekowała się nim do samego końca. „Zbyt wiele ciosów musiałam przyjąć, zbyt wiele tych nieszczęść było. Zapewne inaczej jest, kiedy człowiek ma dzieci, a ja mam poczucie, że zostałam sama” – mówiła w jednym z wywiadów.

Mimo osobistych dramatów, Niemirska nie zrezygnowała z aktorstwa. Występowała w wielu filmach i serialach, takich jak „Wycieczka w nieznane”, „Samo życie” czy „Złotopolscy”. Jej talent doceniano zarówno na ekranie, jak i na deskach teatralnych. Dziś uważana jest za jedną z ikon polskiego kina i teatru.

