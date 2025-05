Doczekaliśmy się zwiastuna! „Langer” nadchodzi, poczujcie ten klimat

Do sieci trafił oficjalny zwiastun najnowszej produkcji oryginalnej SkyShowtime – serialu „Langer”. Premiera zaplanowana jest na 22 maja. Tego dnia zadebiutują pierwsze dwa odcinki serialu, a kolejne dodawane będą do serwisu co tydzień.

O czym będzie „Langer”? Nadchodzi serial na podstawie głośnej książki

„Langer” to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży?

Oprócz Jakuba Gierszała, w serialu zobaczymy Julię Pietruchę (Blondynka) jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej) w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej 'Siarki', a także Piotra Adamczyka (Kobiety Mafii 2, Mayday), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego 'Paderborna'.

W pozostałych rolach występują: Kamil Nożyński (Ślepnąc od świateł), Mila Jankowska (25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy), Karol Pocheć (Zatoka szpiegów), Piotr Rogucki (Wróbel) i Mateusz Kościukiewicz (Twarz).

Serial SkyShowtime „Langer” to kolejna produkcja serwisu, który konsekwentnie powiększa katalog lokalnych tytułów w swojej ofercie. Jest to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza – jednego z najbardziej poczytnych autorów w Polsce. Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska (Kobieta Sukcesu, Chyłka) a reżyserem Łukasz Palkowski (Bogowie, Chyłka). Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka (Archiwista, Zasłyszane morderstwo) i Piotr Rzepka (Archiwista, Uroczysko). Autorem zdjęć jest Marian Prokop. Muzykę skomponował Bartosz Chajdecki.

Czytaj też:

To 7 nowych hitów Netfliksa. Miniseriale górą!Czytaj też:

Tylko 4 odcinki i na faktach. Nowy miniserial hitem Disney+