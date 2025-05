Był buntownikiem polskiego kina czasów PRL-u. Zniszczył go nałóg

Uwielbiany przez miliony, choć sam od popularności wolał piwo i dobrą opowieść. Zasłynął nie tylko dzięki roli w kultowym „Rejsie”, ale również z powodu swojego niekonwencjonalnego stylu życia. Jan Himilsbach był ikoną PRL-u – znanym aktorem i pisarzem, ale też człowiekiem naznaczonym przez nałóg. Jego życie pełne było barwnych anegdot, bolesnych dramatów i samotnej walki z samym sobą.

Życie na krawędzi: między sztuką a nałogiem

Urodzony 30 listopada 1931 roku w Mińsku Mazowieckim, Jan Himilsbach rozpoczął swoją karierę jako kamieniarz. Jego talent literacki objawił się w opowiadaniach, które zyskały uznanie wśród czytelników. Jednak to rola Sidorowskiego w filmie „Rejs” z 1970 roku przyniosła mu ogólnopolską sławę. Współpraca ze Zdzisławem Maklakiewiczem zaowocowała kolejnymi sukcesami, m.in. w filmach „Wniebowzięci” (1973) i „Brunet wieczorową porą” (1976). Zyskał sławę, choć nigdy o nią nie zabiegał.

Himilsbach był także znany z zamiłowania do alkoholu, co często prowadziło do kontrowersyjnych sytuacji. Jego żona, Barbara, wielokrotnie próbowała ograniczyć jego picie, zamykając go w domu podczas swojej nieobecności. Jednak Jan potrafił znaleźć sposób, by zdobyć wysokoprocentowe trunki – nawet przez okno, wykorzystując pomoc przechodniów. Twierdził, że „najlepszy aktor to ten, który dobrze pije i dobrze gra, a ja nie umiem grać”.

„Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości” – dodawał.

Koledzy śmiali się, że Himilsbach znał tylko trzy stany: „przed piciem, w trakcie i na kacu”. Na planie „Wniebowziętych” miał dostać zapaści i trafić do szpitala. A jednak wracał, jakby wódka była jego paliwem i przekleństwem jednocześnie. Finalnie zmarł 11 listopada 1988 roku w Warszawie w wieku 57 lat. Przez lata krążyły różne wersje dotyczące okoliczności jego śmierci. Jedna z nich mówiła o zgonie podczas kilkudniowej libacji alkoholowej, jednak jego żona, Barbara, oraz przyjaciółka Zofia Komeda-Trzcińska, twierdziły, że zmarł na atak serca podczas wizyty u sąsiadów, z którymi regularnie spotykał się na rozmowy i „małe piwo”.

