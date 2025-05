Najlepsze stylizacje na Met Gali 2025. Mamy zdjęcia z czerwonego dywanu

Tegoroczna Met Gala odbyła się w poniedziałkowy wieczór 5 maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Impreza tym razem skupiła się na temacie „Superfine: Tailoring Black Style”, celebrującym elegancję i historię mody afroamerykańskiej. Wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na spektakularne kreacje, ale także głębokie przesłanie kulturowe.

Met Gala 2025: „Superfine: Tailoring Black Style”

Temat tegorocznej gali nawiązywał do wystawy „Superfine: Tailoring Black Style”, która otwiera się 10 maja w The Met i potrwa do 26 października. Jest ona podzielona na dwanaście sekcji, takich jak „Obecność”, „Dziedzictwo” czy „Własność”, ukazując, w jaki sposób moda była narzędziem wyrażania tożsamości. Kuratorami tej wystawy są Monica L. Miller i Andrew Bolton, a inspiracją była książka Miller „Slaves to Fashion” z 2009 roku. Z tego powodu Met Gala 2025 skupiła się na czarnym dandysyzmie – stylu, który łączy elegancję z wyrazem oporu wobec opresji.

„Czarny dandysyzm to nie tylko moda, to sposób na wyrażenie siebie i swojej historii” – podkreśliła Miller.

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które zinterpretowały temat na swój sposób. Colman Domingo, jeden z współprzewodniczących Met Gali, zachwycił w królewskim niebieskim płaszczu Valentino, oddając hołd André Leonowi Talleyowi. Rihanna, która potwierdziła swoją trzecią ciążę, pojawiła się w kreacji Marca Jacobsa, eksponującej jej ciążowy brzuch. Anne Hathaway z kolei złożyła hołd Talleyowi w stylizacji od Caroliny Herrery, łącząc białą koszulę z pasiastą spódnicą.

Wśród innych gości znaleźli się m.in. Madonna, Kendall Jenner, Zendaya, Shakira, Gigi Hadid, Pharrell Williams, Stevie Wonder i Lewis Hamilton. Wielkimi nieobecnymi były z kolei Naomi Campbell, Sarah Jessica Parker i Jennifer Lopez, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu z powodu zobowiązań zawodowych lub problemów zdrowotnych. LeBron James natomiast, który w tym roku był także honorowym współprzewodniczącym, nie mógł pojawić się na gali z powodu kontuzji kolana.

