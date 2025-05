Konklawe na ekranie i w Watykanie. Gdzie obejrzeć film o wyborze papieża?

W środę 7 maja o godzinie 10:00 kardynałowie zgromadzą się w bazylice św. Piotra na mszę „Pro eligendo Papa”, tj. w intencji wyboru papieża. O godzinie 16:30 duchowni wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej w celu wyboru nowego papieża. Gdy kardynałowie zamykają się, świat wstrzymuje oddech, czekając na biały dym. To moment, w którym historia pisze się za zamkniętymi drzwiami. Choć rzeczywiste konklawe owiane jest tajemnicą, film „Konklawe” pozwala zajrzeć do środka – pokazać, jak może wyglądać ten proces, co się dzieje pomiędzy modlitwą a decyzją i jakie emocje towarzyszą wyborowi nowego papieża. Jeśli fascynuje cię to, co dziś dzieje się w Watykanie – ten film to idealne dopełnienie dnia.

„Konklawe” – doskonały film o tajemnicznych kulisach wyboru papieża

Film „Konklawe” wyreżyserował Edward Berger („Na Zachodzie bez zmian”, „Wszyscy, których kocham”) na podstawie scenariusza adaptowanego przez Petera Straughama (za co otrzymał Oscara). Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?

W obsadzie znaleźli się: Ralph Fiennes („Lista Schindlera", „Wierny ogrodnik", „Angielski pacjent", „Menu", „Nie czas umierać", „Grand Budapest Hotel", „Czerwony smok", „Harry Potter i Insygnia śmierci"); Stanley Tucci („Spotlight", „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", „Nostalgia anioła", „Igrzyska śmierci", „Transformers: Wiek zagłady", „Chciwość"); Isabella Rossellini („Blue Velvet", „Ze śmiercią jej do twarzy", „Bez lęku", „Wróg", „Dzikość serca", „Sjesta"; Jacek Koman („Ludzkie dzieci", „Moulin Rouge!", „Opór", „Niebezpieczni dżentelmeni", „Belfer" – serial, „Chyłka" – serial, „Ziarno prawdy"); John Lithgow („Pojutrze", „Był sobie pies", „8 części prawdy", „Traffic", „Częstotliwość", „Męska gra", „Interkosmos").

„Konklawe”. Gdzie obejrzeć film? Podpowiadamy

Film „Konklawe” oglądać można na wielu serwisach streamingowych w Polsce. Niestety, nie znajdziecie go na tych najpopularniejszych, jak Max i Netflix, jednak jest wiele atrakcyjnych do tego alternatyw. Film można wypożyczyć na platformach: Prime Video, Polsat Box Go, Premiery Canal+, TVP VOD, Cineman, Player, Rakuten TV, Mojeekino, Play Now czy Apple TV. Najtańszą opcją jest wypożyczenie produkcji na Mojeekino, Prime Video i Polsat Box Go (15 zł). W przypadku innych serwisów cena jest o około 2-3 złote wyższa.

