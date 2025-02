Nowość od twórców „Na rauszu” i świeżutkie seriale. Popularny serwis kusi perełkami

Na Canal+ wpada w lutym kilkanaście nowych tytułów, w tym film od Thomasa Vinterberga, twórcy „Na rauszu” czy „Polowania”. Mocną reprezentację na platformie będą też miały thrillery, filmy akcji i dramaty. Zobaczycie nowość z uwielbianym Liamem Neesonem i mocne kino na faktach o braciach Von Erich od Sama Durkina z obsadą pełną gwiazd, w tym Zackiem Efronem czy Jeremym Allenem Whitem, znanym z głośnego „The Bear”. Miłośników muzyki ucieszy nowy koncert w ramach legendarnej serii „MTV Unplugged”. W serwisie streamingowych sporo pojawi się też nowych seriali, głównie ukochanych przez widzów thrillerów. Sprawdźcie wszystkie nowości i przekonajcie się, czy jakiś tytuł was skusi!

„Rodziny takie jak nasza”



Fabuła filmu rozpoczyna się w środku duńskiego lata, gdy życie toczy się swoim wolnym rytmem. Sielanka nagle się kończy. Wzrastający poziom wód nie może być dłużej ignorowany, co doprowadza do ewakuacji wszystkich mieszkańców kraju. Ci, których na to stać, uciekają do zamożnych krajów, reszta pozostaje zależna od programów państwowych i musi przemieszczać się tam, gdzie jest na to miejsce. Chaos, podziały i bezsilność niszczą mieszkańców Danii. Na tle tych wydarzeń poznajemy Laurę, zakochaną po raz pierwszy licealistkę, która jest u progu matury. Kiedy dociera wiadomość o ewakuacji, losy Laury i jej rodziny zmieniają się na zawsze, a ona staje przed niemożliwym do rozwiązania dylematem wyboru pomiędzy trzema osobami, które kocha najbardziej.

Premiera w piątek 28 lutego o godz. 21:00 na CANAL+ PREMIUM i od rana tego samego dnia w serwisie Canal+



„Kraj świętych i grzeszników”



Akcja rozgrywa się w Irlandii Północnej lat siedemdziesiątych. Murphy znany jest lokalnym mieszkańcom jako spokojny sprzedawca książek. W rzeczywistości jednak pozostaje na usługach tajemniczego Roberta McQue, dla którego oczyszcza kraj z przestępców. Maska opada w momencie, w którym dostrzega ślady przemocy u pewnej małej dziewczynki i decyduje się wypowiedzieć personalną wojnę tym, którzy ją skrzywdzili.

Już dostępny w Canal+



„Bracia ze stali”



Oparty na faktach, opowiada historię Von Erichów — niezwykle utalentowanych zawodników wrestlingowych, którzy mimo wielkich sukcesów odnoszonych na ringu, musieli mierzyć się również z osobistymi tragediami. Reżyser Sean Durkin wznosi ten film na poziom emocjonalnego nokautu. W produkcji udział wzięli Zac Efron, Harris Dickinson i Jeremy Allen White, grono znanych i lubianych amerykańskich aktorów. Wcielili się w rolę braci, którzy pod okiem surowego ojca zmuszeni byli do pokonywania słabości nie tylko własnych ciał, ale i umysłów.Premiera w sobotę o 8 lutego o godz. 21:00 na Canal+ Premium i następnego dnia w serwisie Canal+



„Piękna katastrofa 2”



W sequelu filmu z ubiegłego roku pojawiają się postacie znane z poprzedniej części: Abby (Virginia Gardner) oraz Travis (Dylan Sprouse), którzy pewnego dnia budzą się po szalonej nocy zakrapianej ogromną ilością alkoholu i przypadkowych wygranych w kasynie w Los Angeles, i dociera do nich, że... wzięli ślub! Obrączki na palcach i dokument potwierdzający jego ważność są szokującą niespodzianką, ale zanim zdążą zastanowić się nad ich znaczeniem, na trop pary wpada mafioso Benny, który postanawia zgłosić się po pieniądze utracone w kasynie. W obliczu zagrożenia para udaje się do Meksyku, by tam spędzić miesiąc miodowy. W serwisie streamingowym dostępna jest również pierwsza część filmu.Film zadebiutuje na Canal+ już 14 lutego



„Dobry nauczyciel”



Julien to młody nauczyciel literatury, który z zaangażowaniem stara się przekazywać uczniom miłość do poezji. Pewnego dnia, na skutek nieszczęśliwego nieporozumienia, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami. Jedna z uczennic, nieśmiała i cicha Leslie, oskarża go o molestowanie seksualne.

Premiera w czwartek 27 lutego o godz. 20:10 na Ale kino+ i następnego dnia w serwisie Canal+



„MTV UNPLUGGED: Grubson”



Legendarna seria koncertów, w której najwybitniejsi artyści prezentują swoje największe przeboje w akustycznej odsłonie. Dzięki nowym aranżacjom publiczność ma okazję na nowo odkryć znane utwory i doświadczyć ich w zupełnie inny sposób. W Polsce na scenie MTV Unplugged wystąpili już tacy wykonawcy jak Kayah, Hey, Kult, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski czy Lady Pank. Teraz do tego prestiżowego grona dołączy Grubson – charyzmatyczny raper, producent i wokalista, którego niezwykła energia sceniczna przyciąga tłumy od ponad 20 lat.

Premiera w piątek 27 lutego o godz. 21:50 i następnego dnia w serwisie Canal+



„Grantchester”, 9. sezon



To już dziewiąty sezon „Grantchestera”, lubianego przez widzów brytyjskiego serialu kryminalno-obyczajowego, który przenosi widzów do lat 60. ubiegłego wieku. Nad tytułowym miasteczkiem unosi się widmo zmian: malejąca liczba wiernych i poczucie stagnacji sprawiają, że Will Davenport zaczyna się zastanawiać, czy na pewno wypełnia swoje powołanie z sukcesem. Gdy nagle pojawia się niespodziewana okazja na opuszczenie miasteczka, Will decyduje się odejść. W Grantchester pojawia się nowy pastor, Alphy Kotteram, do którego mieszkańcy podchodzą z dozą nieufności. Wkrótce Geordie odkrywa, że potrzebuje pomocy duchownego w rozwiązaniu kolejnej lokalnej zagadki i rodzi się między nimi delikatna współpraca.

Premierowe odcinki w niedziele, od 2.02 o godz. 20:10 na Ale kino+ i następnego dnia w serwisie Canal+



„Dobra rodzina”



Anna Valli jest doświadczonym detektywem wydziału zabójstw, matką z odznaką, która zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę — nawet przed człowiekiem, którego kiedyś kochała. Jej mąż, Henrik, profesor literatury i autor poczytnych kryminałów, zmuszony jest nauczyć się myśleć i kłamać niczym rodowity przestępca, gdy próbuje ukryć zbrodnię ich syna przed żoną. Tymczasem Lefa Halme, szef przestępczego podziemia, desperacko usiłuje odnaleźć własne dziecko: i nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć sukces, nawet jeżeli oznacza to współpracę z Anną — miłością jego życia i jednocześnie największym wrogiem.

Premierowe odcinki co środę, od 5.02, o godz. 20:10 na Ale kino+ i następnego dnia w serwisie Canal+



„Storm”



Film opowiada historię Elin, samotnej matki, która próbuje odnaleźć się w rzeczywistości po tragicznym wypadku, w wyniku którego jej młodszy syn utonął podczas rodzinnej wyprawy na ryby. Pomimo przechodzenia trudnej żałoby i w obliczu niewyobrażalnego bólu bohaterka stara się zapewnić bezpieczną codzienność swojej dziesięcioletniej córce Storm. W szkole jednak zaczynają krążyć plotki o tym, że dziewczynka celowo przyczyniła się do śmierci brata.

Premierowe odcinki od 6 lutego godz. 20:10 na Ale kino+ i następnego dnia w serwisie Canal+



„Lili”



Intymny dokument polskiego autorstwa o tym, co dzieje się w głowie dziecka w obliczu rozstania rodziców. Produkcja w subtelny, choć przy tym poruszający sposób opowiada historię ośmioletniej dziewczynki, tytułowej Lili, próbującej odnaleźć się w złożoności patchworkowej rodziny. Mieszka w Norwegii, do której przeprowadziła się z rodzicami, którzy — choć podjęli decyzję o rozstaniu — starają się zapewnić córce dobrą opiekę i poczucie stabilności.

Już dostępny na Canal+



„Miłość i seks”



Miłość i seks powracają na ekrany! Tym razem autorzy produkcji zabierają widzów w realia Dubaju i Korei Południowej. Dubaj, będący jednym z najbogatszych i najbardziej kosmopolitycznych miast świata, jest jednocześnie miejscem, gdzie tradycyjne wartości wciąż mocno determinują codzienne życie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich relacje międzyludzkie są ściśle regulowane przez prawo oparte na islamskich zasadach. Seksualność poza małżeństwem jest nie tylko tematem tabu, ale także przestępstwem, za które można spotkać się z surowymi karami. W Korei Południowej natomiast miłość i seks są nierozerwalnie połączone z presją społeczną. Wielu młodych ludzi decyduje się na życie w pojedynkę, odrzucając nie tylko związki, ale i instytucję małżeństwa oraz posiadanie dzieci.

Premiera w Canal+ Premium odpowiednio 7 i 14 lutego o godz. 20:00 i następnego dnia w serwisie Canal+



„Sigourney Weaver: Ikona kina akcji?”

Dzięki swojej roli w „Obcym” w 1979 roku Sigourney Weaver przeszła do historii kina – po raz pierwszy kobieta zagrała główną rolę w filmie akcji. 45 lat później, mając na koncie hity takie jak „Pogromcy duchów” i „Avatar”, wciąż pozostaje uwielbianą aktorką, a jej niezwykła kariera utorowała drogę do emancypacji kobiecych ról. Otrzymała liczne nagrody, w tym Złote Globy, oraz była wielokrotnie nominowana do Oscara.



Premiera we wtorek 4 lutego na Canal+ Dokument i następnego dnia w serwisie Canal+



„Elizabeth Taylor: Zbuntowana supergwiazda”



Portret osoby, która wniosła ogromny wkład w walkę o wprowadzenie do świadomości społecznej tematu HIV/AIDS, zbudowała ogromne imperium i musiała mierzyć się z niewyobrażalną presją medialną. Za sprawą intymnych wywiadów z rodziną, przyjaciółmi, a także z najbardziej zaufanymi osobami, takimi jak jej syn Chris Wilding, czy celebryci pokroju Sharon Stone i Kim Kardashian, film oferuje widzom współczesną perspektywę na życie zmarłej gwiazdy.

Premiera we wtorek 11 lutego, na Canal+ Dokument i następnego dnia w serwisie Canal+.



„Zostać Nawalnym”



Dokument jest próbą uchwycenia nie tylko jego politycznej, ale i czysto ludzkiej strony: twórcy śledzą życie i karierę Nawalnego, a dzięki rozmowom z osobami z jego otoczenia pielęgnują obraz jego działalności: od pierwszych kroków w polityce, aż po przemianę pracy w bohaterską misję.

Premiera na Canal+ Dokument w sobotę 15 lutego o godz. 20:00 i następnego dnia w serwisie Canal+



„Cisza”



François (Daniel Auteuil) to prawnik, którego kariera osiągnęła szczyt — aktualnie prowadzi głośną sprawę o pedofilię, która przyciąga uwagę mediów. Z pozoru jego życie rodzinne, z żoną Astrid (Emmanuelle Devos) u boku i adoptowanym synem Raphaëlem (Matthieu Galloux), należy uznać za udane. Jednak to, co miało zapewniać azyl i bezpieczeństwo, staje się polem bitwy, gdy na jaw wychodzi przerażający sekret, który od lat ciążył nad rodziną. Reżyser nie posługuje się melodramatem, zamiast tego obnaża cierpienie postaci powoli, kawałek po kawałku. Dzięki subtelnym, długim ujęciom i mistrzowskiemu aktorstwu, przestrzeń i cisza stają się osobnymi bohaterami filmu.

Premiera w Ale kino+ w czwartek 13 lutego o godz. 20:10 i następnego dnia w serwisie Canal+



„Mars Express. Świat, który nadejdzie”



Cyberpunk, technologiczne noir i kryminał — czego chcieć więcej? Może tylko pięknej animacji, dobrego projektu świata i mrocznej atmosfery: najlepiej kompletnie kosmicznej. W niedalekiej przyszłości, w której technologia osiągnęła niebotyczny poziom, a granica między człowiekiem i maszyną staje się coraz bardziej płynna, dwóch prywatnych detektywów zostaje uwikłanych w sprawę zaginionej młodej kobiety. W roli głównej występują Aline Ruby, policjantka, oraz Carlos Rivera, jej androidowy partner, który po śmierci został odtworzony w postaci sztucznej inteligencji.

Premiera we wtorek 18 lutego o godz. 21:00 na Canal+ Premium i następnego dnia w serwisie Canal+



„Czas gniewu”



Fabuła koncentruje się na losach Michaela (w tej roli Colin Morgan), członka Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który zaprzysięga zemstę, po tym jak jego ciężarna żona zostaje przypadkowo zabita przez brytyjskie wojsko.

Premiera na Canal+ Premium w sobotę, 22 lutego o godz. 21:00 i następnego dnia w serwisie Canal+



„Pies i robot”



W Nowym Jorku lat osiemdziesiątych zwierzęta żyją jak ludzie: mają uczucia, dzielą ze sobą smutki i radości, a niektórym z nich dokucza ogromna samotność. Główny bohater animacji, Pies, który mieszka w bloku na jednym z wielkomiejskich osiedli, nie potrafi odnaleźć swojego miejsca w świecie pełnym pędu i hałasu. Jego życie zmienia się, gdy w telewizji ogląda reklamę obiecującą spełnienie marzenia o znalezieniu najlepszego przyjaciela.

Premiera w Canal+ Premium we wtorek 25 lutego o godz. 21:00 i następnego dnia w serwisie Canal+ Czytaj też:

