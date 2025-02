Niedocenione perełki na Netflix – 50+ najlepszych filmów platformy według IndieWire

Nie wszystko, co trafia na listy najchętniej oglądanych filmów na Netflix, rzeczywiście zasługuje na uwagę – i odwrotnie, wiele znakomitych tytułów pozostaje w cieniu, nie doczekując się zasłużonego rozgłosu. Właśnie takie niedocenione perełki postanowiła wyróżnić redakcja IndieWire, tworząc zestawienie ponad 50 najlepszych filmów dostępnych na platformie, które mogły umknąć twojej uwadze.

Najlepsze filmy na Netflix, o których nie mówi się wystarczająco głośno

„Cząstki kobiety”



Martha i Sean to oczekująca dziecka bostońska para, której życie nieodwracalnie się zmienia, kiedy poród domowy kończy się niewyobrażalną tragedią. Dla Marthy oznacza to początek trwającej rok gehenny, w trakcie której musi uporać się z żałobą oraz odnaleźć w napiętych relacjach z Seanem i apodyktyczną matką (Ellen Burstyn). Czeka ją też sądowe starcie ze znienawidzoną przez opinię publiczną położną (Molly Parker).



„40-letnia raperka”



Radha, pechowa dramatopisarka z Nowego Jorku, marzy, by zaistnieć w branży teatralnej przed ukończeniem 40. roku życia. Jednak gdy zaprzepaszcza swoją ostatnią szansę na sukces, nie ma wyboru — aby związać koniec z końcem, zostaje raperką o pseudonimie RadhaMUSPrime. „The 40-Year-Old Version” śledzi zmagania Radhy, która balansuje między światami hip-hopu i teatru w poszukiwaniu swojego prawdziwego ja.



„Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych”



Na terenie tymczasowego obozowiska położonego nieopodal Woodstocku, gdzie wakacje spędzali nastolatkowie z niepełnosprawnościami, powstał rewolucyjny ruch, który na zawsze zmienił życie młodych i stał się zalążkiem wielkiej zmiany. Film „Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych”, wyreżyserowany wspólnie przez nagrodzoną Emmy Nicole Newnham i byłego uczestnika obozów Jima LeBrechta, opowiada nieznaną szerzej historię tej wyjątkowej inicjatywy.



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„O wszystko zadbam”



Zawsze pewna siebie Marla Grayson jako wyznaczona przez sąd opiekunka prawna osób starszych bez skrupułów przejmuje ich majątki, sprytnie naginając przepisy. Marla i jej partnerka biznesowa i kochanka Fran z brutalną zachłannością biorą na cel nową klientkę, Jennifer Peterson — bogatą emerytkę bez żadnych spadkobierców. Jednak gdy okazuje się, że Jennifer skrywa własny mroczny sekret i ma powiązania z nieuchwytnym gangsterem, Marla wplątuje się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem, w której wszystkie chwyty są dozwolone.



„Biały Szum”



Zabawny, przerażający, liryczny, absurdalny, a zarazem zwyczajny i apokaliptyczny „White Noise” opowiada o wysiłkach współczesnej amerykańskiej rodziny zmagającej się z prozą życia i uniwersalnymi tajemnicami miłości i śmierci oraz dylematem: czy w dzisiejszym, pełnym niepewności świecie, można odnaleźć szczęście?



„Sr.”



Dokumentalista Chris Smith przedstawia uroczo przerysowany portret życia, kariery i ostatnich dni nieszablonowego filmowca, Roberta Downeya Sr., ikony kina kontrkulturowego. „Sr.” to także szersze spojrzenie na twórczość Downeya przez pryzmat jego burzliwego życia, z którym była nieodzownie związana, oraz relacji z synem, Robertem Downeyem Jr. Zrealizowany na przestrzeni trzech lat film jest prawdziwym hołdem dla nieszablonowego i odważnego podejścia seniora do sztuki filmowej, którego przykładem jest choćby decyzja o rozpoczęciu ostatniego w życiu projektu. Portret rodziny i artysty autorstwa Smitha to sentymentalna i surrealistyczna medytacja nad życiem oraz celebracja tworzenia sztuki wbrew regułom.



„Apollo 10 1 2: Kosmiczne dzieciństwo”



Historia pierwszego lądowania na Księżycu w 1969 r. opowiedziana z dwóch przeplatających się perspektyw: astronauty i członków kontroli misji oraz chłopca z Houston w Teksasie, który marzy o międzygalaktycznych podróżach. Oparta częściowo na życiu nominowanego do Oscara reżysera i scenarzysty Richarda Linklatera animacja „Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo” jest migawką amerykańskiego stylu życia z lat 60. ubiegłego wieku, a także połączeniem opowieści o dorastaniu, komentarza społecznego i epickiej przygody.



„Photocopier”



Studentka, która straciła stypendium, po tym jak do sieci trafiły jej zdjęcia z imprezy, stara się odkryć, co tak naprawdę stało się tej pamiętnej nocy.



„Dom”



Ekscentryczna czarna komedia o pewnym domu i trzy surrealistyczne opowieści o jego mieszkańcach. Antologię wyreżyserowali najbardziej utalentowani przedstawiciele nurtu niezależnej animacji poklatkowej: Emma de Swaef i Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr oraz Paloma Baeza. Kolekcję filmowych opowiadań wyprodukowała firma Nexus Studios.



„Niewidzialna nić”



Słodko-gorzka historia Leone, nastoletniego syna dwóch ojców. W filmie Leone będzie musiał zmierzyć się z uprzedzeniami wobec swojej rodziny i rozstaniem rodziców.



„Teksańska masakra piłą mechaniczną”



Po niemal 50 latach w ukryciu Leatherface powraca, aby terroryzować grupę młodych idealistów, którzy przypadkiem zakłócają spokój jego starannie chronionego świata w sennym teksańskim miasteczku.



„Kowboj na betonowej prerii”



Podczas letnich wakacji w północnej Filadelfii zbuntowany nastolatek poznaje smak przestępczego życia oraz barwną subkulturę miejskich kowboi, do której należy jego dawno niewidziany ojciec.



„Przywilej”



Wiele lat po tragicznej śmierci siostry osiemnastoletni Finn (Max Schimmelpfennig) przeżywa nocne koszmary i demoniczne wizje. Jego rodzina zrzuca te problemy na karb traumy z dzieciństwa. Jednak gdy otaczające go przerażające wydarzenia zaczynają przybierać na sile, Finn nie może już dłużej udawać, że rozgrywają się tylko w jego głowie. Razem ze swoją najlepszą przyjaciółka Leną (Lea van Acken) usiłuje odkryć koszmarny sekret z przeszłości, który kryje jego z pozoru zwyczajna rodzina.



„Ride or Die”



Historia o dwóch kobietach, z których jedna zabiła z miłości, a druga ją do tego nakłoniła. Ten film drogi przedstawia ich bezcelową ucieczkę i skomplikowaną podróż, która nieoczekiwanie je do siebie zbliżyła.



„Klasyczny horror”



Makabryczny i trzymający w napięciu film o nieznajomych, którzy wybierają się w podróż na południe Włoch. Wkrótce w głębi lasu muszą rozpocząć desperacką walkę o życie.



„Noc w raju”



Opowieść o mężczyźnie, który zadarł z gangsterami, i o kobiecie, która nie chce dłużej żyć.



„Już mnie tu nie ma”



Pośród gór Monterrey w Meksyku członkowie małego ulicznego gangu o nazwie „Los Terkos” spędzają dni na słuchaniu powolnej muzyki cumbia i chodzeniu na imprezy. Po nieporozumieniu z lokalnym kartelem ich przywódca, Ulises Samperio, jest zmuszony wyjechać do Jackson Heights w nowojorskiej dzielnicy Queens, gdzie szybko zaczyna marzyć o powrocie do domu.



„Sekretna miłość”



Niezwykła historia miłosna Terry Donahue i Pat Henschel, których związek trwał niemal siedemdziesiąt lat. Terry grała w profesjonalnej lidze bejsbolowej kobiet, a jej kariera była inspiracją dla hitowego filmu „Ich własna liga”. Film ten nie opowiedział jednak prawdziwej historii tych kobiet, które przez większość życia ukrywały swoją orientację. Tymczasem ten dokument śledzi losy Terry i Pat od momentu, w którym się poznały, poprzez ich życie zawodowe w Chicago, wyznanie prawdy o ich związku ich konserwatywnym rodzinom oraz rozważania, czy się pobrać. Stawiając czoła trudnościom i chorobie u schyłku życia, są przykładem miłości, która przezwycięża wszystko.



„Tigertail”



Przejmujący, wielopokoleniowy dramat opowiada historię Pin-juia (Hong-Chi Lee), niezależnego, choć ubogiego młodego tajwańskiego pracownika fabryki, który podejmuje trudną decyzję o opuszczeniu ojczyzny i kobiety, którą kocha, aby szukać szczęścia w Ameryce. Lata monotonnej pracy i zaaranżowane małżeństwo bez uczuć sprawiają, że dojrzały wiekiem Pin-Jui (Tzi Ma) staje się zaledwie cieniem młodego siebie. Nie potrafi znaleźć nici porozumienia ze swoją córką Angelą (Christine Ko) i obawia się, że resztę życia spędzi w samotności. Aby móc w końcu zbudować życie, o jakim marzył, musi naprawić błędy z przeszłości.



„A Sun”



Pewna rodzina próbuje poradzić sobie z konsekwencjami uwięzienia ich młodszego syna i późniejszą tragedią.



„Wykopaliska”



Zbliża się II wojna światowa. W tym niepewnym okresie zawirowań dziejowych pewna majętna wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, by przeprowadził wykopaliska na mogile położonej na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia — natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.



„Nikt nie wie, że tu jestem”



Memo Garrido był dziecięcym artystą w latynoskiej branży muzycznej we wczesnych latach 90. Kilka dekad później żyje w odosobnieniu na południu Chile, praktycznie odcięty od świata. Niespodziewana wizyta Marty odmienia jego świat na zawsze i zmusza go do stawienia czoła incydentowi, który zrujnował jego karierę.



„Circus of Books”



Przez ponad 35 lat sklep Circus of Books sprzedający pornografię homoseksualną był dla społeczności LGBT+ z Los Angeles miejscem spotkań, w którym mogli być sobą bez bycia osądzanym. Wielu klientów nie miało pojęcia, że sklep był prowadzony przez Karen i Barry’ego Masonów, przeciętną heteroseksualną parę z trójką dzieci, które uczęszczały do katolickiej szkoły i nie wiedziały, czym trudnią się ich rodzice. Masonowie przez długi czas nie ujawniali rodzinie i przyjaciołom, czym tak naprawdę się zajmują. Utrzymując wszystko w tajemnicy, z pierwszej ręki widzieli żniwo epidemii HIV/AIDS, przez które utracili pokolenie oddanych pracowników. Niemniej jednak przez cały ten czas nigdy nie uważali się za aktywistów, po prostu byli zwykłymi przedsiębiorcami wypełniającymi lukę w rynku, aż z nadejściem Internetu ich biznes upadł.



„Więcej niż myślisz”



Nieśmiała kujonka Ellie zostaje wynajęta przez Paula — uroczego, ale niezbyt elokwentnego sportowca — by pomóc mu poderwać popularną dziewczynę. Wbrew dzielącym ich różnicom ten biznesowy układ szybko przeradza się w przyjaźń. Sprawa jednak się komplikuje, gdy Ellie stwierdza, że obiekt westchnień Paula podoba się również jej.



„Seriously Single”



Spragniona stałego związku ekspertka od mediów społecznościowych wciąż rozpamiętuje rozstanie z byłym i nie potrafi cieszyć się życiem singielki.



„Czyj to dom?”



Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w pozornie spokojnym angielskim miasteczku, gdzie kryje się jednak niewypowiedziane zło.



„1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„Walka z lodem”



W 1909 roku duńska ekspedycja arktyczna pod przewodnictwem kapitana Ejnara Mikkelsena (Nikolaj Coster-Waldau) postanawia zakwestionować prawa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii oparte na teorii, że wyspa składa się z dwóch różnych kawałków ziemi. Zostawiając swoją załogę na statku, Mikkelsen z młodym i niedoświadczonym Iverem Iversenem (Joe Cole) wyrusza w podróż przez lodową pustynię, aby znaleźć dowód na to, że Grenlandia to jedna wyspa. Misja kończy się sukcesem, ale powrót dwóch mężczyzn na statek trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, niż się spodziewali. Gdy skrajnie wyczerpani, wygłodzeni i osłabieni atakiem niedźwiedzia polarnego w końcu docierają na miejsce, znajdują rozbity statek i opuszczony obóz. Mając nadzieję na ratunek, muszą teraz walczyć o przeżycie. Gdy dni stają się coraz dłuższe, przestają kontrolować rzeczywistość. Budzi się nieufność i paranoja — niebezpieczny koktajl w batalii o przetrwanie.



„6 balonów”



Historia wyjątkowej nocy — kobieta jeździ ze swoim uzależnionym od heroiny bratem po Los Angeles, szukając centrum odwykowego. Towarzyszy im jego dwuletnia córeczka.



„Alex Strangelove”



Licealista Alex Truelove chce stracić dziewictwo ze swoją uroczą dziewczyną Claire. Jego plan spala na panewce, gdy poznaje równie uroczego Elliota.



„Wszystkie jasne miejsca”



Opowieść na podstawie światowego bestselleru Jennifer Niven o losach Violet Markey (Elle Fanning) i Theodora Fincha (Justice Smith), którzy poznają się pewnego dnia, co na zawsze odmienia ich życie. Zmagając się z emocjonalnym bagażem i fizycznymi bliznami swojej przeszłości, wspólnie odkrywają, że nawet z pozoru najmniej ważne miejsca i momenty mogą coś oznaczać. Ten wciągający dramat oferuje świeże i ludzkie spojrzenie na temat zaburzeń psychicznych i ich wpływu na związki, a także na piękno młodzieńczej miłości, która odciska trwały ślad na życiu.



„Barry”



Jesienią 1981 roku Barack Obama, dla przyjaciół „Barry”, przybywa do Nowego Jorku, aby rozpocząć studia na Uniwersytecie Columbia. W nękanym przestępczością i trawionym rasowymi uprzedzeniami środowisku Barry stara się znaleźć własne miejsce, jednocześnie próbując utrzymać coraz bardziej napięte relacje z pochodzącą z Kansas matką, praktycznie obcym mu ojcem oraz koleżankami i kolegami z uczelni. Barry to opowieść o młodym mężczyźnie zmagającym się z tymi samymi problemami, które 35 lat później wciąż pozostają aktualne zarówno w jego kraju, jak i na całym świecie.



„O chłopcu, który ujarzmił wiatr”



Wbrew przeciwnościom losu trzynastolatek z Malawi opracowuje niekonwencjonalny sposób, by ocalić swoją rodzinę i wioskę przed głodem. Na podstawie prawdziwej historii Williama Kamkwamby.



„Brahman Naman”



Bramin Naman, według scenariusza Namana Ramachandrana, wyprodukowany przez Steve’a Barrona i Celine Loop, to kolejny po Gandu, Tasher Desh i Ludo film wyreżyserowany przez jednego z najpopularniejszych indyjskich twórców kina niezależnego, znanego pod pseudonimem Q. W roli tytułowego Namana wystąpił Shashank Arora, a jego najlepszych kumpli zagrali Tanmay Dhanania i Chaitanya Varad. W pozostałych rolach wystąpili: Biswa Kalyan Rath, Vaiswath Shankar, Sindhu Sreenivasa Murthy i Sid Mallya. Bramin Naman to osadzona w Bangalore lat 80. opowieść o bystrym licealiście, laureacie szkolnego konkursu wiedzy, który zabiera swoich inteligentnych, ale chorobliwie nieśmiałych przyjaciół w podróż do Kalkuty, by zgarnąć nagrodę w ważnym konkursie. Jednak nie jest to jedyny cel ich wyprawy — po drodze zamierzają również stracić dziewictwo.



„Burning Sands”



Obiecujący student Zurich musi spojrzeć prawdzie w oczy, gdy otrzęsiny zorganizowane przez jego bractwo zmieniają się z niewinnej zabawy w całonocny koszmar.



„Cam”



Alice robi kamerkowe pokazy, mając obsesję popularności w Internecie. Gdy kolejny raz nie udaje jej się zalogować na swój profil, odkrywa, że ma swoją replikę.



„Come Sunday”



Oparta na faktach historia słynnego pastora Carltona Pearsona, który zakwestionował naukę kościoła i został okrzyknięty współczesnym heretykiem.



„Ścigając koralowce”



Film powstał dzięki umiejętnościom i wiedzy specjalisty od reklamy, pasjonata raf koralowych, najlepszych projektantów sprzętu fotograficznego i słynnych biologów badających podwodny świat. Ich wspólne wysiłki pozwoliły stworzyć pierwszy aparat do zdjęć poklatkowych, który na bieżąco rejestruje zjawisko blaknięcia raf koralowych. Ekipa zawzięcie walczy ze złośliwością rzeczy martwych i siłami natury, próbując zdobyć złote runo: niekwestionowany dowód na tragiczne zmiany zachodzące w głębinach.



„Odkrycie”



Dwa lata po odkryciu życia po śmierci Will postanawia pomóc kobiecie zerwać z jej mroczną przeszłością.



„W pogoni za marzeniami”



Dounia, dla której domem jest getto w okolicach Paryża, gdzie rządzą narkotyki i religia, chciałaby zakosztować władzy i sukcesu. Chcąc pomóc swojej przyjaciółce, Maimounie, postanawia zostać uczennicą poważanego dilera. Gdy spotyka młodego namiętnego tancerza, w jej życiu otwiera się nowa szansa na inne, lepsze życie.



„Powstrzymać mrok”



Emerytowany przyrodnik i specjalista od wilków Russell Core rusza w miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc — na daleką północ Alaski. Wzywa go tam Medora Slone (RILEY KEOUGH), młoda matka, której syn został zabity przez wilczą watahę. W miarę jak Core pomaga jej namierzyć należące do stada osobniki, między tym dwojgiem odludków zaczyna się zawiązywać dziwna i niebezpieczna więź.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore”



Film koncentruje się na postaci Ruth (Melanie Lynskey) — opiekunki, którą trawi kryzys egzystencjalny. Włamanie do jej domu sprawia, że kobieta odnajduje utracony sens życia i postanawia dopaść złodziei. W tej misji towarzyszy jej odrażający sąsiad Tony (Elijah Wood), który wprost uwielbia sztuki walki. Konieczność konfrontacji ze zdegenerowanymi przestępcami sprawia, że ta para wypływa na naprawdę niebezpieczne wody.



„I Am the Pretty Thing That Lives in the House”



Film opowiada historię Lily — młodej pielęgniarki najętej do opieki nad podstarzałą Helen Bloom, która zyskała wielką sławę jako autorka poczytnych książek o duchach. Pisarka postanawia spędzić ostatnie dni życia w swoim ukochanym domu na prowincji, który również kryje w sobie przerażającą tajemnicę.



„W cieniu księżyca”



Rok 1988, Filadelfia. Policjant Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) mający ambicje, by zostać detektywem, rozpoczyna poszukiwania seryjnego mordercy, który w tajemniczy sposób staje się aktywny co dziewięć lat. Jednak gdy okazuje się, że zbrodni zabójcy nie można wyjaśnić metodami naukowymi, Lockhart postanawia dociec prawdy na własną rękę. Jego obsesja zaczyna zagrażać jego karierze i rodzinie i doprowadza go na skraj szaleństwa. Film W CIENIU KSIĘŻYCA w reżyserii Jima Mickle’a z Michaelem C. Hallem i Cleopatrą Coleman w rolach głównych to łączący różne gatunki filmowe thriller psychologiczny o tym, jak wielka jest siła czasu i jak jego upływ może nas do siebie zbliżyć lub od siebie oddalić.



„Niesamowita Jessica James”



Jessica Williams („The Daily Show”) w roli mieszkającej w Nowym Jorku młodej, aspirującej dramatopisarki, która próbuje dojść do siebie po niedawnym rozstaniu. Gdy zostaje zmuszona do umówienia się na randkę ze świeżym rozwodnikiem granym przez Chrisa O’Dowda („Druhny”), nie wie jeszcze, że to właśnie razem z nim spróbuje odkryć, jak przeżyć w trudnym świecie złamanych serc, który ma hopla na punkcie mediów społecznościowych.



„Nasze noce”



Dwoje sąsiadujących ze sobą wdowców nawiązuje platoniczną relację, aby stawić czoła samotności.



„Paddleton”



Dwóch ekscentrycznych sąsiadów, którym jakimś cudem udało się zaprzyjaźnić, wyrusza w pełną nieoczekiwanych emocji podróż, gdy u młodszego z nich zostaje zdiagnozowany śmiertelny nowotwór.



„Życie prywatne”



Nowy film nominowanej do Oscara Tamary Jenkins („Rodzina Savage”, „Slumsy w Beverly Hills”). Jest to prawdziwie zabawna i poruszająca opowieść o życiu Richarda (nominowany do Oscara Paul Giamatti) oraz Rachel (Kathryn Hahn) — zmagającej się z bezpłodnością pary, która próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro. Kiedy zmagający się z kryzysem emocjonalnym i finansowym małżonkowie w średnim wieku ponownie spotykają Sadie (wschodząca gwiazda, Kayli Carter) — młodą dziewczynę, która niedawno porzuciła studia — ich życie zaczyna nabierać zupełnie nowych kolorów.



„Roxanne Roxanne”



Utalentowana muzycznie Lolita Shanté Gooden wychowuje się w niebezpiecznej dzielnicy Nowego Jorku. Kiedy w wieku zaledwie 14 lat publikuje utwór „Roxanne's Revenge”, z dnia na dzień staje się legendą hip hopu.



„Shirkers”



Zafascynowane tworzeniem czasopism zin nastolatki Sandi Tan, Jasmine Ng oraz Sophie Siddique w 1992 r. nagrały film „Shirkers”, który mógł zyskać miano kultowego, singapurskiego klasyka. Na drodze do sukcesu stanął im jednak ich mentor — enigmatyczny Amerykanin, Georges Cardona — który ukradł 16-milimetrowe taśmy i rozpłynął się w powietrzu. Po ponad 20 latach — żyjąca obecnie w Los Angeles — pisarka Tan, odwiedza kraj swojej młodości i cofa się wspomnieniami do człowieka, który zarówno dał, jak i odebrał jej marzenia. Za sprawą serii magicznych wydarzeń powraca do filmu, który teraz jawi się w zupełnie nowym świetle.



„Tallulah”



Film oryginalny serwisu Netflix, napisany i wyreżyserowany przez Siana Hedera (Orange is the New Black). Opowiada on historię Lu, młodej kobiety-włóczęgi (Ellen Page — Dziewczyna z marzeniami, Incepcja), która mieszka w vanie i mocno broni swojej niezależności, chociaż ledwo wiąże koniec z końcem. Przypadkowe spotkanie skłania ją do impulsywnego „uratowania” dziecka od zaniedbującej go matki. Nie wiedząc, co zrobić dalej, Lu zwraca się do jedynej odpowiedzialnej osoby, jaką zna: Margo (Allison Janney — Osobliwy dom Pani Peregrin, Najlepsze najgorsze wakacje), którą przekonuje, że dziecko jest jej wnuczkiem.



„Aż do kości”



Ellen to krnąbrna 20-letnia anorektyczka, która swoje nastoletnie lata spędziła na pielgrzymkach od jednego specjalisty do drugiego tylko po to, aby po każdej wizycie schudnąć jeszcze o parę kilo. Jej dysfunkcjonalna rodzina pragnie ostatecznie uporać się z problemem i wysyła dziewczynę do ośrodka dla młodzieży prowadzonego przez lekarza stosującego dość niekonwencjonalne metody. Ellen, która jest zaskoczona niezwykłymi zasadami i urzeczona zachowaniem innych pacjentów, musi odkryć, jak poradzić sobie z dręczącą ją chorobą, zaakceptować samą siebie i pokonać własne demony. Marti Noxon to weteranka telewizji, która swój talent do snucia wyjątkowych opowieści przenosi do świata filmów fabularnych. Jej godny uwagi debiut porusza problemy związane z poczuciem własnej wartości, operując przy tym ożywczym humorem, który miesza się jednak z bolesną szczerością.



„Tramps”



Danny zostaje wplątany w podejrzaną wymianę walizek. Kiedy pojawiają się problemy, chłopak wraz z uroczą towarzyszką wyrusza w drogę, by naprawić swój błąd.

