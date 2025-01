10 najlepszych thrillerów 2024 roku według Screen Rant. Te obejrzycie już w sieci

Thriller to jeden z tych gatunków filmowych, który od lat nie traci na popularności, ponieważ łączy w sobie to, co w kinie najciekawsze – intrygę, napięcie, elementy tajemnicy, a czasem także psychologiczną głębię, która pozwala widzom się zatracić. Z roku na rok twórcy sięgają też po coraz bardziej złożone narracje – inspirują się rzeczywistością, wplatają wątki technologiczne, społeczne czy psychologiczne, by uczynić fabuły jeszcze bardziej aktualnymi i bliskimi widzowi. Pod tym względem 2024 rok nie był wyjątkiem.

Poniżej znajdziecie listę 10 najlepszych thrillerów ubiegłego roku według portalu Screen Rant. Każdy z nich to wyjątkowa podróż przez świat napięcia, emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Niektóre z nich obejrzycie już w sieci – podpowiadamy wam, gdzie i życzymy przyjemnego seansu!

10 najlepszych thrillerów 2024 roku i gdzie je obejrzycie

10. „Pułapka”



Cooper Abbott, strażak z Filadelfii, zabiera córkę Riley na koncert jej idolki, gwiazdy popu o pseudonimie Raven. Cooper, zdający się być supertatą, jest tak naprawdę seryjnym zabójcą, któremu po piętach depcze policja. Budynek, gdzie odbywa się koncert, staje się miejscem obławy. Bohater będzie próbował uniknąć złapania i jednocześnie zachować pozory przed córką.

Film dostępny na: Max, Megogo, Playerze, Premiery Canal+



9. „Kontrola bezpieczeństwa”



Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem, odlatującym w Wigilię.

Film dostępny na: Netflix



8. „Rebel Ridge”



Terry Richmond przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją - ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry'ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne'em i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry'ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride. Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek. Gdy robi się naprawdę groźnie, Terry musi wykorzystać swoje tajemnicze kontakty, aby ukrócić kontrolę policji nad społecznością, uczynić zadość sprawiedliwości wobec własnej rodziny i cały czas chronić Summer.

Film dostępny na: Netflix



7. „Civil War”



Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie. Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

Film dostępny na: Prime Video, TVP VOD, Premiery Canal+, Player



6. „Juror #2”



Przysięgły Justin Kemp (Nicholas Hoult), głowa rodziny, bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.

Film dostępny na: Max, Megogo, Premiery Canal+, Player, Prime Video



5. „Monkey Man”



Kid, anonimowy młody mężczyzna wiedzie samotne życie walcząc w podziemnym klubie. Każdej nocy przywdziewa maskę i masakruje kolejnych rywali, a jego marzeniem jest pomścić swoich bliskich. Po latach tłumienia złości, Kid odkrywa sposób na infiltrację skorumpowanej miejskiej elity, która niegdyś odebrała mu wszystko. Mierząc się z traumą, mężczyzna wyrusza drogą zemsty, aby wyrównać rachunki.

Film dostępny na: Prime Video, Premiery Canal+, TVP VOD, Playerze



4. „Love Lies Bleeding”



W prowincjonalnym amerykańskim miasteczku lat 80. managerka siłowni Lou (Kristen Stewart) traci głowę dla tajemniczej Jackie (Katy O’Brian) – hiperambitnej kulturystki, marzącej o wygraniu zawodów w Las Vegas. Landrynkowe kolory i szelest ortalionowych dresów nie maskują wszechobecnej przemocy, której sprawcami są lokalni gangsterzy, na czele z ojcem Lou (Ed Harris). Kiedy rodzinne szambo wybije, dziewczyny wezmą się za sprzątanie. Ale plamy z krwi wywabia się równie trudno, jak kłamstwa i złe wspomnienia.

Film dostępny na: Polsat Box Go, TVP VOD, Player, Premiery Canal+



3. „Substancja”



Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.

Film dostępny na: Prime Video, TVP VOD, Polsat Box Go, Player, Premiery Canal+



2. „Konklawe”



Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?



1. „Anora”



Młoda striptizerka wychodzi za mąż a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo.Czytaj też:

