Co warto teraz oglądać na streamingach? 14 hitów na Netflix, ale to Max ma prawdziwą perełkę!

Najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe przygotowały dla widzów bardzo imponujące nowości na początek 2025 roku. 1 stycznia wpadły na Max i Netflix świetne tytuły, a dziś ta lista obiecujących premier jeszcze się powiększyła. Kto wygrywa w wyścigu o najlepsze nowe filmy i seriale? Mamy dla was nasze rekomendacje – to warto oglądać na Netflix i Max.

Netflix z 14 (!) nowościami. Podpowiadamy, co warto oglądać

Na Netflix wraz z nowym rokiem wpadło sporo nowych seriali, głównie z kategorii kryminałów i thrillerów. Pojawiła się też kontynuacja głośnego reality show, oraz dokument o Bryanie Johnsonie – człowieku, który chce żyć wiecznie i pokazuje widzom, jak ma zamiar to zrobić. Oprócz tego widzowie mogą już obejrzeć sporo hollywoodzkich klasyków – także takich nagrodzonych Oscarem, w tym między innymi głośne „Whiplash” czy „Plan doskonały”, w którym główne role zagrali Denzel Washington czy Jodie Foster. Widzowie obejrzą też teraz w jednym miejscu wszystkie części kryminalnej serii, która lata temu robiła furorę w telewizji.

„Tęsknię za tobą” (serial)



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony — i miłość życia — detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusi ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



„Miłosny przekręt” (serial)



Dwaj zadłużeni po uszy bracia knują plan wyłudzenia pieniędzy od bogatej dziedziczki, by uratować swój dom w Neapolu, ale ich przedsięwzięcie komplikuje nieoczekiwana miłość.



„Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie” (film)



Jak daleko się posuniesz, aby móc żyć wiecznie — albo chociaż spowolnić proces starzenia? Ten zdumiewający dokument Chrisa Smitha („Fyre”, „30-metrowa fala”) ukazuje z bliska życie Bryana Johnsona, człowieka, który postawił się śmierci. „Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie” opowiada o jego kontrowersyjnych praktykach mających zapewnić mu młodość i witalność, a także o ich wpływie na niego samego i otaczające go osoby.



„Wakacje z teściową”, sezon 2. (reality show)



W tym wciągającym reality show nowe małżeństwa i świeżo upieczeni teściowie odkrywają samych siebie na rajskiej wyspie



„Bez hamulców” (film)



Szybkie samochody, uniki, szaleni taksówkarze i osiem milionów pieszych, którzy są zupełnie nieprzewidywalni – oto codzienność zwinnego i energicznego Wileego (Joseph Gordon-Levitt) – najlepszego nowojorskiego kuriera na rowerze. Podobni jemu brawurowi cykliści narażają się na rozmazanie na jezdni za każdym razem, gdy tylko wyruszają na ulice miasta. Pewnego dnia, kiedy Wilee jedzie z ostatnią już przesyłką, okazuje się, że rutynowa, jak mogłoby się zdawać, dostawa zamienia się w pościg na śmierć i życie ulicami Manhattanu.



„S.W.A.T. Jednostka Specjalna” (serial)



Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.



„S.W.A.T.: Oblężenie” (serial)



Gdy oddział SWAT przejmuje ważnego więźnia, ich ośrodek zostaje zaatakowany przez różne międzynarodowe grupy, które próbują odbić tę tajemniczą postać.



„S.W.A.T.: Miasto w ogniu” (serial)



Płatny zabójca bierze sobie za cel Cutlera, doświadczonego agenta LAPD.



„Ukryta w ciemności” (film)



Niewidoma pianistka staje się świadkiem morderstwa. Będący rosyjskim mafiosą ojciec ofiary wydaje na nią wyrok.



„Plan doskonały” (film)



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Whiplash” (film)



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Wpół do śmierci” (film)



Geniusz zbrodni przenika do supernowoczesnego więzienia, aby przekonać więźnia z celi śmierci do ujawnienia miejsca, w którym ukrył pieniądze z napadu.



„Avicii: Jestem Tim” (film)



Oto przedziwna historia Tima Berlinga, nieśmiałego i niepewnego siebie chłopaka, który mimowolnie stworzył jednego z najpopularniejszych artystów na świecie znanego pod pseudonimem Avicii. Wyjątkowe prywatne nagrania pozwalają nam towarzyszyć Timowi w jego wyboistej życiowej podróży — od pierwszego oddechu na porodówce w Sztokholmie w 1989 roku po tragiczny koniec w Omanie w roku 2018. To film, w którym sam Tim jest narratorem i dzieli się swoimi przeżyciami w nieznany dotąd sposób. Po raz pierwszy poznajemy Tima — chłopaka, który stoi za Aviciim — za pośrednictwem relacji jego samego i jego bliskich — rodziny, innych artystów i najlepszych przyjaciół.



„Avicii: Mój ostatni koncert” (film)



Avicii na swoim ostatnim koncercie w Ushuaïa na Ibizie — prawdziwa gratka dla fanów artysty

Max na początku stycznia deklasuje konkurencję. W końcu obejrzymy hollywoodzki HIT

Max nie pozostaje w tyle. Już dostępne są wszystkie filmy z serii o najpopularniejszym na świecie bokserze, w którego wciela się legendarny Sylvester Stallone. To jednak nie wszystko! Miłośnicy ciepłych, rodzinnych produkcji będą mogli obejrzeć hit z Meryl Streep w głównej roli, a dla prawdziwych koneserów od dziś na Max hit z trzema Oscarami na koncie, który na polskim Filmwebie ma ocenę 8,2/10.

„Rocky” (film)



Historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Nagrodzony trzema Oscarami, kultowy film z niezapomnianym Sylvestrem Stallone w roli głównej.



„Rocky 2” (film)



Rocky staje do rewanżu z Apollo Creedem w kontynuacji jednego z najbardziej uznanych filmów w historii kina.



„Rocky III” (film)



Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który musi stoczyć najtrudniejszy pojedynek w swojej karierze.



„Rocky IV” (film)



Podczas meczu pokazowego przyjaciel Rocky'ego zostaje bezlitośnie pobity na śmierć przez potężnego rosyjskiego boksera. Rocky poprzysięga zemstę i leci do Rosji, aby trenować do pojedynku.



„Rocky V” (film)



Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować z zawodowego boksu. Zakłada szkołę i zostaje trenerem dobrze zapowiadającego się młodego zawodnika.



„Julie i Julia” (film)



Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej.



„Green Book” (film)



Rok 1962, USA. Tony Lip (Viggo Mortensen) jest pochodzącym z klasy robotniczej drobnym cwaniaczkiem z Bronxu, który zostaje szoferem Dona Shirleya (Mahershala Ali), wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka pochodzenia afroamerykańskiego. Mężczyźni wyruszają razem w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko. Z czasem jednak okazuje się, że ich pełna przygód podróż staje się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.Czytaj też:

