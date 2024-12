Co nowego na streamingach? Nasze rekomendacje na weekend

Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć w ten weekend, przygotowaliśmy listę najciekawszych nowości na różnych platformach streamingowych. Znajdziesz tu zarówno świeże premiery, jak i kilka starszych tytułów, które mogły umknąć twojej uwadze na Netflix i Max.

Przegląd nowości na streamingach. Co warto obejrzeć w weekend? Podpowiadamy!

Film „Dawid Podsiadło – Dokumentalny” na Netflix



Intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość.



Film „Ferry 2” na Netflix



Po tym, jak stracił wszystko, Ferry zniknął z dala od Brabancji. Wydaje się, że odnalazł się wśród powierzchownych znajomości. Jednak wszystko zmienia się, gdy o pomoc prosi go kuzynka, Jezebel Van Kamp, budząc u Ferry’ego wyrzuty sumienia. Choć możliwość odkupienia win kusi, Ferry wie, że jedna tajemnica nie może wyjść na jaw: jego udział w morderstwie ojca Jezebel. Gra toczy się o wysoką stawkę, a prawda może wykończyć Ferry’ego.



Film „Batalion 6888” na Netflix



Inspiracją do historii przedstawionej w filmie była pierwsza i jedyna kobieca jednostka Women’s Army Corps, w której podczas II wojny światowej poza granicami Stanów Zjednoczonych służyły osoby niebiałe. Niezwykła misja i łącząca kobiety determinacja sprawiły, że te nieznane bohaterki niosły nadzieję i przełamywały bariery.



Film „Kontrola bezpieczeństwa” na Netflix



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



Serial „1992” na Netflix



Kobieta, której mąż zginął w wybuchu, i dręczony przez różne problemy były policjant prowadzą śledztwo w sprawie serii morderstw związanych z targami Expo '92 w Sewilli.



Film „Barbie” na Netflix



Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.



Serial „Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



Serial „Lady Love” na Max



Życie skromnej dziewczyny z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która marzyła, żeby zostać zakonnicą, zostaje wywrócone do góry nogami. Po ucieczce do RFN walczy o siebie, zostając królową przemysłu dla dorosłych – na ekranie i w biznesie!



Serial „La palma” na Netflix



Norweskiej rodzinie spędzającej wakacje w La Palmie grozi katastrofa, gdy młoda badaczka odkrywa niepokojące oznaki zbliżającej się erupcji wulkanu.



Serial „Za fasadą” na Netflix



Sprzedaż zjawiskowego domu w Los Angeles zmusza Paula i Lydię do stawienia czoła bolesnym rodzinnym sekretom i ukrycia ich przed wścibską zgrają kupujących.



Film „Juror #2”/„Przysięgły #2” na Max



Najnowszy film legendarnego Clinta Eastwooda. Ławnik w głośnym procesie o morderstwo staje przed poważnym dylematem moralnym.



Film „Obóz teatralny” na Max



Zdobywca Nagrody Tony Ben Platt oraz Molly Gordon w rolach głównych w nowej komedii "Obóz teatralny" jako Amos i Rebecca-Diane, wieloletni przyjaciele i instruktorzy na obozie teatralnym na północy stanu Nowy Jork. Nieświadomy niczego spec od technologii Troy zaczyna nieudolnie zarządzać nieruchomością, a Amos, Rebecca-Diane i kierownik produkcji Glenn wspólnymi siłami wraz z pozostałymi pracownikami i studentami wystawiają wspaniałą sztukę, aby nie stracić swojego ukochanego letniego obozu.



Film „Pierwszy człowiek” na Max



Film zgłębi temat poświęceń i kosztów – dla Neila Armstronga i narodu – związanych z jedną z najniebezpieczniejszych misji kosmicznych w historii.



Film „Top Gun: Maverick” na Max



Maverick wciąż wyznacza nowe standardy jako najlepszy pilot marynarki wojennej. Pewnego dnia musi jednak zmierzyć się z duchami przeszłości.



Serial „Oskarżeni” na Max



Oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej.



Program „Starzy przyjaciele” na Max



Uczestnicy teleturnieju celebrują 30 rocznicę serialu Przyjaciele, sprawdzając swoje umiejętności w rozwiązywaniu zagadek i łamigłówek.



Film „Joker: Folie à deux” na Max



Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie, Jokerze. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa.



Film „Na skraju jutra” na Max



Walczący z agresywną rasą obcych żołnierz zostaje zamknięty w pętli czasu i skazany na ciągłe przeżywanie tego samego dnia. On i legendarna bohaterka wojenna łączą siły, aby powstrzymać agresorów.



Film „Zaginione miasto” na Max



Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja.Czytaj też:

