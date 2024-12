Max Rewind już jest! To jak usługa Spotify, tylko z serialami i filmami

Użytkownicy serwisu Max posiadający profile w kategorii wiekowej "dorosły" otrzymają dziś powiadomienie w aplikacji, które umożliwi im dostęp do ich indywidualnego przeglądu roku – Max Rewind. To spersonalizowane i atrakcyjne wizualnie podsumowanie historii oglądania oraz trendów obserwowanych w społeczności użytkowników platformy podczas ostatniego roku. Dodatkową zaletą jest możliwość podzielenia się indywidualnym przeglądem z innymi użytkownikami.

Max Rewind został przetestowany w ubiegłym roku na niewielkiej grupie użytkowników. Po udanym pilotażu, w tym roku po raz pierwszy podsumowanie będzie dostępne globalnie dla subskrybentów platformy Max.

Czego dowiecie się z Max Rewind?

Każdy użytkownik zostanie przypisany do wybranej postaci z produkcji dostępnych w serwisie Max, która najlepiej odzwierciedla jego historię oglądania. Dowie się, ile godzin contentu obejrzał, jaki jest jego ulubiony gatunek treści, a także w który dzień tygodnia najchętniej zagląda na Max. Podsumowanie zawierać będzie także najważniejsze momenty z 2024 roku oraz zapowiedzi najbardziej wyczekiwanych nowości na 2025 rok.

– Końcówka roku to idealny moment na podsumowania i powrót do najlepszych chwil mijających miesięcy. Przygotowaliśmy dla naszych użytkowników Max Rewind, czyli podróż przez tytuły, które towarzyszyły nam przez cały rok i przypomnienie najlepszych chwil spędzonych z serwisem Max. To także wyjątkowa okazja, by spojrzeć z ekscytacją na to, co przyniesie przyszły rok – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Aby znaleźć Max Rewind musicie kliknąć na ikonę „dzwoneczka” w swojej aplikacji Max. Niektórzy użytkownicy, którzy zezwalają na powiadomienia od aplikacji, otrzymają informację o tym, że ich „Max Rewind” jest już gotowy.

