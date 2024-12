Nowości na streamingach. Netflix bije na głowę konkurencję jednym mocnym tytułem

W środę 18 grudnia debiutuje na streamingach w Polsce sporo nowości. Na samym Netfliksie to aż cztery świeże tytuły, w tym dwie kontynuacje uwielbianych serii i film o jednym z najbardziej uwielbianych artystów w Polsce, który z pewnością przyciągnie tłumy. Mocne serie ma też dla nas Max, gdzie pojawiła się druga część kryminalnych opowieści na faktach oraz dokument o sportowcu, który teraz jest legendą swojej dyscypliny, a jeszcze nie tak dawno musiał uciekać przed niebezpiecznymi gangami. Na Disney+ z kolei od dziś obejrzycie 36. już sezon kultowych „Simpsonów”.

Nowości na streamingach. Netflix rzuca wyzwanie konkurencji

„Dawid Podsiadło – Dokumentalny” (Netflix)



Intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość.



„Droga Julii” (Netflix)



Przez całą swoją karierę nowatorska reżyserka, nieżyjąca już Julia Reichert, dawała głos tym, którzy go nie mieli. W ostatnim projekcie zrealizowanym we współpracy z mężem, Stevenem Bognarem, Julia opowiada o swojej drodze — od młodości, gdy jako dziewczyna z klasy robotniczej marzyła o lepszym życiu, po późniejsze lata, kiedy odkryła filmy dokumentalne, a przy okazji również własny głos.



„Virgin River”, sezon 6. (Netflix)



W wirze przygotowań do romantycznego ślubu Mel i Jacka w szóstym sezonie nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji, trójkątów miłosnych i smakowitych dramatów. A kiedy na jaw wyjdą sekrety ojca Mel, odkryjemy Virgin River w pełnych magii i tajemnic latach 70.



„Opiekun moich dzieci”, sezon 2. (Netflix)



Jimena próbuje prowadzić uporządkowane życie. Ale z trójką dzieci, wyścigiem o fotel prezesa firmy i problemami z (prawie) byłym mężem ma pełne ręce roboty. Niespodziewanie okazuje się, że przypadkiem spotkany uroczy farmer Gaby jest świetnym opiekunem jej dzieci. W dodatku — równie nieoczekiwanie — Gabriel i Jimena zakochują się w sobie, nie zważając na stereotypy dotyczące ról płci.



„Late Night Lockup”, sezon 2. (odcinki 1-12) (Max)



Najdziwniejsi podejrzani wychodzą dopiero pod osłoną nocy. Dzięki kamerom i CCTV policjanci ze Stanów Zjednoczonych pokazują widzom swoją pracę za kulisami.



„Lomu: The Lost Tapes” (Max)



Nowy materiał, w którym Jonah Lomu opowiada, jak uciekł przed przemocą gangów, aby stać się najbardziej znanym graczem rugby na świecie.Czytaj też:

