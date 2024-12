Nowe thrillery na streamingach. Na Neflix i Max same perełki

Jeśli jesteś fanem mocnych wrażeń, zaskakujących zwrotów akcji i napięcia, które trzyma do ostatniej minuty, przygotowaliśmy dla ciebie listę thrillerów, które ostatnio pojawiły się na platformach streamingowych.

Na Netflix znajdziesz produkcje, które łączą świetną fabułę z mistrzowskim aktorstwem. Niektóre z nich przeniosą cię w mroczne zakamarki ludzkiego umysłu, inne rzucą w wir pełen tajemnic i intryg. Także na Max wpadł ostatnio pakiet filmów, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności, a ich klimat nie pozwoli ci oderwać się od ekranu. Możesz spodziewać się psychologicznych pojedynków, tajemniczych zaginięć, niewyjaśnionych morderstw i fabuł, które co chwilę zmieniają bieg wydarzeń. Sprawdź nasze rekomendacje.

Jakie nowe thrillery warto obejrzeć na Netflix i Max? Nasze rekomendacje

„Szpieg”



Znakomita ekranizacja bestsellerowego thrillera szpiegowskiego Johna le Carré w oscarowej obsadzie. Po raz pierwszy brytyjski wywiad zdradza tak wiele tajemnic, z pracy swoich najlepszych agentów. Przygody Jamesa Bonda przy tym filmie to opowieści dla grzecznych dziewczynek. George Smiley – agent mający dostęp do najpilniej strzeżonych tajemnic wywiadu, tocząc walkę z czasem rozpocznie śledztwo, które ujawni największy skandal w historii MI6.

Film dostępny na Netflix.



„Na złej drodze”



Emily, młoda kobieta w finansowych tarapatach, postanawia wziąć udział w przekręcie. Wymuszona okolicznościami decyzja okazuje się brzemienna w skutkach.

Film dostępny na Netflix.



„Wdowy”



Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.

Film dostępny na Netflix.



„Siostrzana rozgrywka”



Zaskakujące śledztwo prowadzi rzeczową policjantkę w mrok brutalnego konfliktu dwóch bliźniaczek zakochanych w tym samym wybuchowym mężczyźnie.

Film dostępny na Netflix.



„Człowiek, którego nie było”



Rok 1949, Ed Crane jest niezbyt rozgarniętym, mało gadatliwym fryzjerem w małym miasteczku Santa Rosa gdzieś w północnej Kalifornii. Jego żona Doris, pracuje w sklepie wielobranżowym, na co dzień preferując towarzystwo swojego szefa, Dużego Dave'a. Ed nie jest zadowolony ze swojego dotychczasowego życia. Któregoś dnia do zakładu fryzjerskiego trafia Creighton Tolliver. Kiedy Ed go strzyże, Tolliver opowiada o swoim marzeniu. Chciałby założyć sieć pralni chemicznych, ale brakuje mu na to pieniędzy. Na początek trzeba jakieś dziesięć tysięcy dolarów... Ed decyduje się zdobyć te pieniądze.

Film dostępny na Max.



„Pułapka”



Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia.

Film dostępny na Max.



„Słodki przekręt”



Oto historia osadzonego w więzieniu Barona, który dogaduje się z kolegą z celi Otisem, mężczyzną o długiej historii ucieczek. Otis opracowuje plan, zaś Baron wspomina, jak poznał Marmoladę, miłość swojego życia, i jak narodził się ich plan w stylu Bonnie i Clyde'a, aby obrabować bank, sfinansować leczenie chorej matki i zapewnić obojgu życie, o którym zawsze marzyli.

Film dostępny na Max.



„Oszukana”



Historia dzieje się w Los Angeles w 1928 roku. Angelina Jolie gra postać Christine Collins. Pewnego dnia jak zwykle Christie wychodzi do pracy zostawiając syna Waltera w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma w domu. Po pewnym czasie synek się odnajduje, jednak jej serce podpowiada, że to nie jest jej dziecko.

Film dostępny na Max.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

Film dostępny na Max.



„Twisters”



Była łowczyni burz, dręczona wspomnieniami związanymi z tornadami, powraca do Oklahomy. Tam ponownie musi stawić czoła nadchodzącej katastrofie.

Film dostępny na Max.Czytaj też:

