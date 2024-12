10 książek dla miłośników kina i dobrych filmów. Będą idealne na świąteczny prezent!

Wśród książkowych propozycji na prezent można znaleźć zarówno bogato ilustrowane publikacje, jak i wciągające opowieści o kulisach powstawania największych hitów. Taki upominek nie tylko poszerzy filmową wiedzę, ale pozwoli również zajrzeć za kulisy świata kina i odkryć historie, które stoją za ulubionymi produkcjami.

Najlepsze książki dla miłośników kina. Będą idealne na świąteczny prezent

„Dzieci Diuny” – Frank Herbert

Upłynęło dziewięć lat, odkąd oślepiony Muad’Dib ruszył samotnie na pustynię na spotkanie z Szej-huludem. W tym czasie Imperium rządziła jego siostra Alia. Na drodze opętanej regentce wciąż jednak stoją prawowici następcy Paula – Leto i Ganima. Dzieci są też zagrożeniem dla rodu Corrinów, odwiecznego wroga Atrydów, chcącego ponownie zasiąść na Tronie Złotego Lwa.

Bliźnięta, którym również grozi opętanie, podejmują dramatyczną walkę na kilku frontach. Tymczasem na Arrakis pojawia się charyzmatyczny niewidomy Kaznodzieja, który bardzo przypomina ich zmarłego ojca...

„Ghiblioteka. Nieoficjalny przewodnik po świecie filmów studia Ghibli” – Michael Leader, Jake Cunningham

Przewodnik po kultowych animacjach z legendarnego japońskiego studia Ghibli Recenzje, ciekawostki, nieznane fakty, wypowiedzi twórców. „Ghiblioteka” to hołd dla legendarnego japońskiego studia animacyjnego. Autorzy, będący wielkimi fanami produkcji Ghibli (od kilku lat prowadzą poświęcony temu tematowi podkast), analizują szczegółowo każdy film, począwszy od „Nausicaä z Doliny Wiatru”, po najnowszą produkcję „Chłopiec i czapla” z 2023 r.

Dzięki tej bogato ilustrowanej książce poznajcie historie poszczególnych filmów, komentarze twórców, ciekawostki i nieznane fakty zza kulis powstawania takich kultowych produkcji jak „Mój sąsiad Totoro”, „Księżniczka Mononoke” czy „Spirited Away”. Strony „Ghiblioteki” wypełniają też zachwycające oryginalne plakaty i słynne kadry z filmów.

„Bohaterowie ostatniej akcji. Triumfy, klęski i konflikty hollywoodzkich Królów Rozwałki” – Nick de Semlyen

Zakulisowa opowieść o bohaterach kina akcji, którzy rządzili Hollywood w latach 80. i 90., oraz legendarnych filmach ― od „Szklanej pułapki” po „Terminatora” ― które uczyniły z nich gwiazdy.

Ta szalenie wciągająca podróż przez złotą erę kina akcji przedstawia pełną wybuchów relację Sylvestra Stallone’a i Arnolda Schwarzeneggera, od wrogości do przyjaźni na tle Ameryki Reagana i zimnej wojny. Ujawnia fascynujące, nieznane historie barwnych postaci, które pojawiły się po nich ― kopiących wysoko Chucka Norrisa i Jackiego Chana, gniewnych twardzieli Dolpha Lundgrena i Stevena Seagala oraz cichych awanturników Jean-Claude’a Van Damme’a i Bruce’a Willisa ― i stanowi kronikę powstania mitu niezwyciężonego bohatera akcji, który używał mięśni, sztuk walki lub broni, aby uratować świat. A także wyjaśnia, dlaczego po latach 90., pełnych chwały tych macho ― i wizji męskości, którą celebrowali ― zaczął on zanikać.

„Sonny Boy” – Al Pacino

Autobiografia jednego z najbardziej kultowych aktorów w historii kina. Najważniejsze lekcje odebrał jednak na ulicach Południowego Bronxu. Gdy nauczycielka dostrzegła jego talent i skłoniła go, by zdawał do słynnego nowojorskiego Liceum Sztuk Performatywnych, jego los się przesądził. Na dobre i na złe, w biedzie i dostatku, wśród cierpień i radości – aktorstwo stało się treścią jego życia, a aktorzy – jego plemieniem.

„Ostatni sen” – Pedro Almodovar

Najbardziej osobista książka Pedra Almodovara. Autoportret rozpisany na dwanaście historii, które ujawniają mniej znane oblicze i pasję pisarską popularnego reżysera. Dwanaście historii obejmujących różne okresy: od późnych lat sześćdziesiątych do dziś, i pokazujących ewolucję Almodovara jako artysty.

Mroczne lata edukacji szkolnej, bardzo osobiste wspomnienie o matce, rozważania na temat własnej twórczości – to wszystko autor zamyka w niewielkich formach fabularnych, dzięki którym możemy odkrywać go na nowo, szukać kolejnych tropów dotyczących jego życia i dzieł. Teksty składające się na ten tom Almodóvar pisał do szuflady przez blisko pięćdziesiąt lat. Fikcja przenika się tu z rzeczywistością, humor – z powagą, racjonalność – z szaleństwem, a logika – z paradoksem. Lektura tych opowiadań przypomina oglądanie filmów Almodovara: zaskakuje, bawi, dezorientuje, wzrusza, skłania do refleksji. A znany reżyser okazuje się również znakomitym stylistą doskonale władającym piórem.

„Historia kina” – Philip Kemp

Niezbędna książka dla wszystkich, którzy kochają oglądać filmy i o nich czytać, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat kina. Kluczowe dzieła są umieszczone w kontekście gatunku filmowego oraz na tle najważniejszych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Kalendaria akcentują najważniejsze inspiracje i wydarzenia. Czytelnik wkracza w świat produkcji filmowej – pełen blasku, triumfów, dramatów i rozczarowań, a także poznaje realia życia gwiazd filmowych z całego świata.

„Oscarowe wojny. Historia Hollywood pisana złotem, potem i łzami” – Michael Schulman

Ameryka nie ma rodziny królewskiej. Ma Oscary. Od dziewięciu dekad starannie wystrojone gwiazdy i goniący za zyskiem producenci polują na nieuchwytną statuetkę. To, co rozpoczęło się w 1929 roku jako branżowy bankiet, przerodziło się w wystawną ceremonię z czerwonym dywanem i tłumem fotoreporterów. Ale nie dajcie się zwieść. Oscary to przede wszystkim pole bitwy, na którym jak w soczewce widać historię Hollywood – i samej Ameryki. Droga do Oscarów może być złota, ale wybrukowano ją krwią, potem i złamanymi sercami.

„Na bulwarach czyhają potwory. Filmowa historia Ameryki” – Maciej Jarkowiec

Którędy przebiega granica rzeczywistości i fikcji? Czy w Ameryce można ją dostrzec, wyznaczyć? Kto tu kogo okłamuje? Czy to Hollywood wciska Ameryce kit? A może Ameryka jest zmyśleniem, które Hollywood ekranizuje? „Żeby żyć, opowiadamy sobie historie” – napisała Joan Didion. W Ameryce, bardziej niż gdzie indziej, historie opowiada się na ekranie. Żeby żyć, Ameryka karmi się swoim kinem. You are what you eat.

Za pomocą reportażu, eseju, legendy, zapisków z podróży, wspomnień i anegdot snuje fascynującą, osobistą opowieść o sekretnym Hollywood: o wydarzeniach za kulisami największego przemysłu filmowego świata, które ukształtowały naszą zbiorową wyobraźnię. Hollywood okazuje się kluczem do zrozumienia USA i jego miejsca we współczesnym świecie – jako Imperium, kolosa na glinianych nogach i kraju, w którym prezydentami zostają aktorzy grający w podrzędnych westernach i biznesmeni o szemranej reputacji.

„1001 filmów, które musisz zobaczyć” – Steven Jay Schneider, Ian Haydn Smith

Kanon filmów. Historia kinematografii od jej początków po obrazy z 2023 roku. W książce znajdują się omówienia najważniejszych dzieł sztuki flmowej, które powinien zobaczyć każdy miłośnik kina. Jest to kolejne, zaktualizowane wydanie publikacji cieszącej się od lat ogromnym zainteresowaniem czytelników.

„Spekulacje o kinie” – Quentin Tarantino

Tarantino skupia się na najważniejszych amerykańskich filmach lat siedemdziesiątych, które po raz pierwszy obejrzał w młodości i które przyczyniły się do jego rozwoju artystycznego. Proponuje własne spojrzenie na kino: łączy elementy krytyki filmowej, teorii filmu i reportażu ze wspaniałą historią osobistą, a całość napisana jest charakterystycznym, niepodrabialnym głosem, który mógł wybrzmieć dzięki brawurowemu przekładowi Jana Dzierzgowskiego.

