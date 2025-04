Ulubieniec widzów z aktorskiej rodziny w nowym serialu. Mocny zwiastun

W sieci zadebiutował zwiastun serialu „Pamiętniki Mordbota” – wyczekiwanego komediowego thrillera z laureatem nagrody Emmy, Alexandrem Skarsgardem („Czysta krew”, „Wielkie kłamstewka”, „Sukcesja”) w roli głównej, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Za produkcję odpowiadają nominowani do Oscara Chris i Paul Weitz.

Nowy serial z Aleksandrem Skarsgardem będzie hitem?

„Pamiętniki Mordbota” to adaptacja bestsellerowej serii książek Marthy Wells pt. „Pamiętniki Mordbota”, wyróżnionej nagrodami Hugo i Nebula. Serial to połączenie science fiction, thrillera i komedii, opowiadający historię konstrukcji zabezpieczającej przed samo hakowaniem, która z przerażeniem reaguje na ludzkie emocje, a jednocześnie czuje się związana z bezbronnymi klientami. W tej roli Skarsgård – jako Murderbot, musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonać niebezpieczną misję, podczas gdy tak naprawdę marzy tylko o tym, by w spokoju oglądać futurystyczne opery mydlane i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie.

W obsadzie znaleźli się również: Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones oraz Tamara Podemski.

Za produkcję „Pamiętniki Mordbota” odpowiada Paramount Television Studios. Bracia Weitz napisali scenariusz, wyreżyserowali i wyprodukowali serial pod szyldem Depth of Field. Andrew Miano również pełni funkcję producenta wykonawczego w ramach Depth of Field. Producentami wykonawczymi są także David S. Goyer i Keith Levine z Phantom Four. Martha Wells pełni funkcję producentki konsultacyjnej.

„Pamiętniki Mordbota”. Kiedy premiera? Jak wychodzić będą odcinki?

Dziesięcioodcinkowy serial „Pamiętniki Mordbota” zadebiutuje na platformie Apple TV+ w piątek, 16 maja 2025 roku – wtedy udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiać się w każdy piątek aż do 11 lipca.

