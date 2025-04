To jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Zapadła decyzja

Mowa oczywiście o serial HBO Original „The Last of Us”, opartym na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platformy Playstation. Został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna. Serial jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Evan Wells, Asad Qizilbash oraz Carter Swan. Współproducentką i współtwórczynią serialu jest także Halley Gross.

– Trudno wyrazić jak bardzo dumni jesteśmy z drugiego sezonu „The Last Of Us”. Craig, Neil, Carolyn, cała załoga producencka oraz obsada, dostarczyli nam niesamowitą kontynuację tej opowieści – jesteśmy podekscytowani, że Craig i Neil ponownie wykorzystają swój niesamowity talent w opowiadaniu historii w trzecim sezonie serialu – powiedziała Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films.

– Naszym celem było stworzenie drugiego sezonu w taki sposób, abyśmy mogli być z niego dumni. Finalny efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania – to dzięki naszej współpracy z HBO i nieocenionym wysiłkom naszej ekipy. Nie możemy się doczekać kontynuowania tej opowieści w trzecim sezonie „The Last Of Us!” – przekazał z kolei Craig Mazin, twórca, producent wykonawczy, scenarzysta i reżyser.

– Powołanie do życia na ekranie świata „The Last Of Us” w tak wierny i niesamowity sposób, jest ważnym momentem mojej kariery. Jestem niesamowicie wdzięczny, że fani przyjęli serię z takim entuzjazmem i okazali nam ogrom wsparcia. Duża część tego sukcesu to zasługa mojego partnera w tym przedsięwzięciu – Craiga Mazina, współpracy z HBO oraz naszego teamu w PlayStation Productions. W imieniu wszystkich w Naughty Dog oraz naszej ekipy chcę Wam ogromnie podziękować za tę szansę. Cieszymy się, że będziemy mogli dać wam jeszcze więcej „The Last Of Us” – dodał Nick Druckmann, twórca, producent wykonawczy, scenarzysta i reżyser.

Kolejny sezon hitowego serialu Max. Znów będzie niebezpieczenie i nieprzewidywalnie

Teraz na Max widzowie oglądać mogą drugi sezon emocjonującej opowieści. Jego akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części produkcji. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Ellie, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu „The Last of Us” zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Isaac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

